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Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

La decisión de Moria Casán llamó la atención en la antesala de los conciertos de Rosalía en el Movistar Arena. Tras las especulaciones, la actriz rompió el silencio y contó por qué rechazó la propuesta.

La razón por la que Moria Casán rechazó la invitación de Rosalía no tiene que ver con la polémica
La razón por la que Moria Casán rechazó la invitación de Rosalía no tiene que ver con la polémica La Voz
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán rechazó participar en el show de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires antes de sus conciertos por compromisos laborales y necesidad de descanso.
  • La propuesta consistía en sumarse al segmento de confesionario del Lux Tour. Casán aclaró que su negativa no responde a polémicas de la cantante, sino a su cargada agenda.
  • La artista española realizará sus cuatro presentaciones programadas sin la actriz argentina, mientras Casán continuará enfocada en el próximo estreno de su serie.
Resumen generado con IA

En la previa de los esperados shows de Rosalía en Buenos Aires, una noticia llamó la atención de sus seguidores. Moria Casán recibió una invitación especial para formar parte de uno de los momentos más destacados del espectáculo, pero decidió decir que no.

La negativa despertó rápidamente todo tipo de especulaciones. En las redes sociales muchos asociaron la decisión con la controversia que envolvió a la cantante española tras la final del Mundial 2026 y las críticas que recibió en Argentina. Sin embargo, la propia actriz se encargó de despejar las dudas y explicó que el motivo fue completamente diferente.

Por qué Moria Casán rechazó la invitación de Rosalía

La One aseguró que la propuesta llegó, pero que su agenda le impide aceptar nuevos compromisos. "Fui invitada, pero estoy con una actividad terrible. Voy a estrenar mi serie y todos los días tengo teatro y tele; realmente solo tengo una noche libre y necesito descansar, priorizar mi vida. Por eso no voy, pero no porque la cancelen", expresó en TN Show.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a la artista española y dejar en claro que su decisión no estuvo relacionada con la polémica. "Le deseo lo mejor en el país. Entiendo que se equivocó, pero no hay nada de cancelación de mi parte", afirmó.

Su representante, Maxi Cardaci, también confirmó que la ausencia responde exclusivamente a cuestiones laborales y explicó que la actriz se encuentra completamente concentrada en los proyectos que tiene en marcha, especialmente en el próximo estreno de su serie.

La propuesta que recibió para el show

La invitación estaba vinculada a uno de los segmentos más comentados del Lux Tour, la gira con la que Rosalía recorre distintos países.

Durante ese momento del espectáculo, la cantante invita a una personalidad local a subir al escenario para participar de un confesionario, donde comparte una experiencia personal relacionada con el amor, un desengaño o una vivencia íntima antes de la interpretación de "El confesionario", una de las canciones de su más reciente álbum. Finalmente, ese espacio no contará con la participación de Moria.

Rosalía ya está en Buenos Aires para sus conciertos

La cantante española arribó durante la madrugada del jueves a Buenos Aires en un vuelo privado procedente de Chile, donde había realizado una presentación horas antes.

Su llegada estuvo rodeada de un importante operativo de seguridad que evitó el contacto con la prensa y con los fanáticos. Desde el sector de vuelos privados del aeropuerto de Ezeiza partió una caravana integrada por vehículos destinados al traslado de la artista, su equipo de trabajo, el personal de seguridad y el equipamiento de la gira.

Rosalía ofrecerá cuatro recitales en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de la gira de presentación de su nuevo disco.

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