Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

Durante ese momento del espectáculo, la cantante invita a una personalidad local a subir al escenario para participar de un confesionario, donde comparte una experiencia personal relacionada con el amor, un desengaño o una vivencia íntima antes de la interpretación de "El confesionario", una de las canciones de su más reciente álbum. Finalmente, ese espacio no contará con la participación de Moria.