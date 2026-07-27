Susana Giménez habló del delicado estado de salud de Verónica Castro: "Le duele todo"
La conductora recordó el accidente que sufrió la actriz mexicana con un elefante durante un programa de televisión, habló de las secuelas que aún padece y también revivió la polémica por un cachorro que terminó uniendo nuevamente a ambas.
Resumen para apurados
- Susana Giménez reveló en televisión que Verónica Castro sufre un delicado estado de salud debido a las secuelas físicas que le dejó un accidente con un elefante años atrás.
- Castro fue embestida por un elefante asustado durante una grabación, lo que le exigió cirugías con prótesis de platino. Giménez también recordó una vieja pelea saldada por un perro.
- El testimonio visibiliza el impacto permanente de aquel accidente en la vida de Castro y confirma que, tras superar roces pasados, el afecto entre ambas conductoras perdura.
Una charla entre Susana Giménez y Marley dejó al descubierto detalles sobre el presente de Verónica Castro. La conductora argentina aseguró que la actriz mexicana atraviesa un complicado estado de salud y atribuyó buena parte de sus problemas físicos a un accidente que sufrió años atrás durante una grabación televisiva.
"No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...", expresó Susana al recordar el episodio que marcó un antes y un después en la vida de la artista.
Según relató, las secuelas fueron muy graves. "Tiene toda la columna de platino, las costillas de platino. Le duele todo, no tiene ganas", sostuvo sobre la situación actual de Castro.
Durante la conversación explicó que el accidente ocurrió cuando un elefante que participaba de un programa de televisión se asustó por el sonido de una orquesta y reaccionó de manera inesperada. "Empezó una orquesta y se asustó el elefante de una manera terrible. La sacudió. Verónica es muy bajita", recordó.
El accidente que también sufrió Susana
La conductora contó que ella también protagonizó un episodio similar con el mismo animal. "Me rompe el cuello y luego sale disparada la elefanta, de estampida, y salgo yo volando por los aires", relató entre risas, aunque dejó en claro la gravedad de lo ocurrido.
Marley aprovechó la anécdota para bromear: "Te salvás de dos helicópteros y un elefante", comentario que despertó las carcajadas de Susana.
La diva también habló de las intervenciones quirúrgicas a las que debió someterse como consecuencia de aquel accidente. "Me tuvieron que abrir y cortarme la cuerda bucal para meterme todo el cuello postizo. Lo tengo de titanio", contó.
Al referirse al vínculo que mantiene con Verónica Castro, reconoció que ya no es el de otros tiempos. "Con Verónica sí, sí, sí. Ahora ya no, no es lo mismo. Verónica no está bien de salud", afirmó.
El perro que generó una inesperada pelea
La entrevista también sirvió para recordar una vieja polémica entre ambas figuras, relacionada con un cachorro pomeranian que Verónica Castro le había regalado a Susana para su cumpleaños.
El tema volvió a surgir cuando Cristian Castro visitó el programa junto a su pareja, Mariela Sánchez, y le entregaron una caja como obsequio. "¿No me digas que me traés un perro?", preguntó Susana entre risas.
Mariela respondió siguiendo la broma: "Con este podés hacer lo que quieras", mientras la conductora insistía: "Jurame que no es un perro". Entonces Susana recordó por qué había decidido devolver el cachorro que le había regalado Verónica.
"Le llevaste el perro a Vero y está como loca de amor. Es lo mejor que le pasó en su vida. Creo que se enojó al principio. Conmigo se enojó y yo le dije: 'Vero, no puedo tenerle y no es porque no me guste, sino porque los míos son unas bestias gigantes y lo iban a pisar'", relató.
La conductora explicó que en su casa de Punta del Este convive con perros de gran tamaño, por lo que consideró que un cachorro tan pequeño corría riesgo.
Finalmente, el pomeranian quedó con Verónica Castro, quien, según contó Susana, "está encantada con el animal" e incluso duerme con él en su cama.
Durante la charla también recordó a Jazmín, uno de sus perros más queridos. "Se murió. Vivió durante 17 años, fue hace mucho", comentó mientras se emitían imágenes de sus mascotas.
Una historia con final feliz
Cristian Castro también aprovechó la entrevista para bromear con la edad de la conductora.
"¡Feliz 80 años!", lanzó el cantante. Lejos de molestarse, Susana respondió con humor: "¡Qué horror, Cris! Pero bueno, es así. Qué vamos a hacer. Lo digo y hay que disfrutarlo porque en la vida nos va a pasar a todos y si no nos pasa, es porque partimos. Así que es mejor que pase".
En otro tramo del diálogo, Cristian aseguró que a su madre "nunca le gustaron los perros", aunque Susana sostuvo que el cachorro que terminó viviendo con Verónica cambió por completo esa situación.
La conversación dejó varias anécdotas y momentos distendidos, pero también mostró que, pese al desencuentro que generó la devolución del cachorro, la relación entre Susana Giménez y Verónica Castro logró recomponerse con el paso del tiempo. Según la conductora, el cariño y la amistad terminaron prevaleciendo.