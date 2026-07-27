Susana Giménez habló del delicado estado de salud de Verónica Castro: "Le duele todo"

"Le llevaste el perro a Vero y está como loca de amor. Es lo mejor que le pasó en su vida. Creo que se enojó al principio. Conmigo se enojó y yo le dije: 'Vero, no puedo tenerle y no es porque no me guste, sino porque los míos son unas bestias gigantes y lo iban a pisar'", relató.