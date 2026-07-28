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Moria Casán fulminó a Jorge Rial: "Es un gran mala leche"

La diva respondió a los cuestionamientos del periodista sobre su paso por la conducción del ciclo de espectáculos, explicó por qué dejó el programa y defendió su gestión al frente del equipo.

SIN FILTROS. Moria Casán salió al cruce de las críticas de Jorge Rial sobre su desempeño como conductora de Intrusos y dejó una contundente respuesta que sorprendió a todos.
SIN FILTROS. Moria Casán salió al cruce de las críticas de Jorge Rial sobre su desempeño como conductora de Intrusos y dejó una contundente respuesta que sorprendió a todos. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán tildó a Jorge Rial de "mala leche" durante los Premios Pinti en Argentina, tras las críticas del periodista sobre su gestión al frente del programa Intrusos.
  • Rial afirmó que debió volver al programa para levantar el rating y rescatar anunciantes. Casán desmintió los dichos y aseguró que su conducción salvó los sueldos del equipo.
  • Estas declaraciones reavivan el histórico enfrentamiento entre ambas figuras del espectáculo, sumando un nuevo capítulo a la disputa mediática por el legado del programa Intrusos.
Resumen generado con IA

Moria Casán salió al cruce de las críticas de Jorge Rial sobre su desempeño como conductora de Intrusos y dejó una contundente respuesta que sorprendió a todos. La actriz habló durante la alfombra roja de los Premios Pinti, donde también explicó los motivos de su salida del histórico programa de espectáculos.

Todo comenzó cuando fue consultada sobre la posibilidad de participar de un eventual reencuentro con los integrantes históricos del ciclo. Lejos de cerrar la puerta, la diva se mostró predispuesta. "Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir", respondió.

Sin embargo, la conversación cambió de tono cuando el cronista recordó las recientes declaraciones de Rial sobre el período en el que Moria estuvo al frente del programa.

Días atrás, el periodista había asegurado que debió regresar a Intrusos porque el ciclo había perdido audiencia y anunciantes durante su ausencia.

"Tuve que volver a Intrusos para levantar los números y la publicidad. Se habían ido la mitad de los auspiciantes. Al no estar yo, el programa no era lo mismo y los auspiciantes me querían a mí", había afirmado Rial.

Consultada sobre esas palabras, Moria fue tajante y desacreditó la versión del conductor. "Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche", disparó.

La actriz también aprovechó la oportunidad para reivindicar su paso por la conducción de Intrusos y sostuvo que su llegada fue clave para sostener al equipo en un momento delicado.

"Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el or... a todos", aseguró.

Además, desmintió que su salida del ciclo hubiera estado relacionada con una baja en el rating o con la pérdida de anunciantes. Según explicó, su continuidad se evaluaba mes a mes y los resultados eran positivos.

"Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo", afirmó.

Con estas declaraciones, Moria Casán volvió a responder públicamente a Jorge Rial y reavivó el histórico enfrentamiento que mantiene con el periodista, una disputa que suma un nuevo capítulo.

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