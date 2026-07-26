Así vive Moria Casán: la mansión de Parque Leloir que combina lujo, arte y espacios verdes

Resumen para apurados
- Moria Casán mostró recientemente los detalles de su mansión de 300 m² en Parque Leloir, Ituzaingó, un refugio personal diseñado para reflejar su trayectoria artística.
- La residencia de dos plantas combina 700 metros de parque con una decoración maximalista llena de esculturas, obras colgadas del techo y una pileta con cascada.
- La propiedad consolida la figura de la diva como ícono cultural argentino, mostrando cómo su estilo extravagante trasciende el espectáculo hacia su vida cotidiana.
Moria Casán habita una propiedad de 300 metros cuadrados cubiertos en la zona de Parque Leloir, Ituzaingó. Esta residencia funciona como un refugio personal lejos del ruido de la ciudad, donde la vegetación y el arte definen cada rincón de la estructura. El inmueble cuenta con dos plantas y está rodeado por unos 700 metros de parque lleno de árboles y senderos naturales.
La estética del lugar rompe con cualquier esquema minimalista y apuesta por una decoración cargada de personalidad mediática. Objetos llamativos, colores intensos y una conexión fluida con el exterior caracterizan la vivienda de la diva argentina. Moria Casán transformó este espacio en un universo propio que exhibe su extensa trayectoria y gustos particulares a través de cada detalle.
Un interior lleno de arte y colecciones personales
El living presenta una organización similar a la de una escenografía con múltiples puntos de luz estratégicos. La colección incluye cuadros, esculturas de animales y una serie de duendes que ocupan diversos ambientes de la casa. Algunas obras incluso cuelgan del techo debido a que las paredes quedaron totalmente cubiertas por las piezas acumuladas durante años.
Los muebles de distintos estilos conviven con estampados animal print y colores vibrantes en toda la residencia. Moria Casán seleccionó cada elemento por afinidad personal o por el impacto visual que generan en el visitante. La actriz disfruta de una atmósfera donde el arte y los recuerdos personales saturan positivamente cada habitación disponible.
El oasis exterior y la vida al aire libre
La pileta exterior destaca como uno de los espacios principales del amplio jardín rodeado de palmeras y plantas ornamentales. Este sector cuenta con zonas de descanso diseñadas para pasar largas jornadas bajo el sol durante los meses cálidos. La piscina incorpora una caída de agua y se integra perfectamente con el entorno natural de Parque Leloir.
La abundante vegetación garantiza privacidad y permite una sensación de retiro absoluto pese a la cercanía con la capital. Senderos serpenteantes recorren los 700 metros de parque que complementan la construcción principal de dos niveles. Este espacio verde representa el equilibrio necesario para la rutina diaria de Moria Casán en su residencia del oeste bonaerense.