Así vive Moria Casán: la mansión de Parque Leloir que combina lujo, arte y espacios verdes

Moria Casán habita una propiedad de 300 metros cuadrados cubiertos en la zona de Parque Leloir, Ituzaingó. Esta residencia funciona como un refugio personal lejos del ruido de la ciudad, donde la vegetación y el arte definen cada rincón de la estructura. El inmueble cuenta con dos plantas y está rodeado por unos 700 metros de parque lleno de árboles y senderos naturales.