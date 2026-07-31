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Flor Peña habría acordado seguir cobrando tras dejar Luzu TV: los detalles del supuesto acuerdo con Nico Occhiato

La conductora no volverá a Luzu TV y, según trascendió, logró un acuerdo con Nicolás Occhiato que reemplazó la demanda por $750 millones impulsada por su abogado, Fernando Burlando.

Flor Peña habría acordado seguir cobrando tras dejar Luzu TV: los detalles del supuesto acuerdo con Nico Occhiato
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Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Florencia Peña acordó con Nico Occhiato percibir ingresos publicitarios tras dejar Luzu TV en Argentina, desestimando una demanda millonaria tras su salida del canal.
  • La salida ocurrió tras difundir una noticia falsa sobre el padre de Messi. Peña reclamaba $750 millones con su abogado Fernando Burlando antes de llegar al pacto.
  • El acuerdo cierra el ciclo de Peña y Marley en Luzu TV, finalizando la incursión de figuras televisivas tradicionales en el canal de streaming de Occhiato.
Resumen generado con IA

La salida de Florencia Peña de Luzu TV no tuvo un bajo perfil. Las declaraciones erróneas sobre el fallecimiento de Jorge Messi y las amenazas de juicio por parte de la actriz y su abogado Fernando Burlando incrementaron la polémica en torno al fin de la relación laboral. A casi un mes del episodio, el periodista Guido Záffora contó cuál fue el acuerdo al que llegaron para no ir a una instancia judicial.

Florencia Peña rompió el silencio sobre Nico Occhiato y reveló si hará o no un juicio contra Luzu TV

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La primera reacción de la conductora fue apenarse luego de haber soltado la noticia sin chequearla. Entre lágrimas, se manifestó avergonzada y dijo que se apartaría del programa de streaming que tenía junto a Marley. Pero luego, asesorada, aseguró que iniciaría un juicio millonario, sin conocer la situación familiar que atravesaba Nicolás Occhiato, dueño del canal de streaming.

Cuánto cobraba Florencia Peña en Luzu TV

En primer lugar, Záffora ratificó que Peña no regresaría a “El show del verano” y que, a causa de su decisión, Marley tampoco lo haría, dando fin a uno de los ciclos más vistos de Luzu TV. “Sorprendieron los números que lograron con Marley. Le sorprendió también a la empresa”, detalló Záffora. Es que el paso de dos personajes de la televisión al stream sirvió como gancho para las publicidades.

Záffora también detalló cuál era el sueldo de Peña por su conducción en “El show del verano”. Según informó, la conductora recibía entre $8.000.000 y $9.000.000 por mes por su participación. Pero ese no era el único concepto. También tenía a su favor dos PNTs (Publicidades No Tradicionales) que podía arreglar con anunciantes y cobrar sin intermediarios.

Según contó Záffora, el monto de estos anuncios era considerablemente superior al sueldo básico que recibía cada mes.

El acuerdo de Florencia Peña con Nicolás Occhiato

Para su salida de Luzu TV, Florencia Peña no habría acordado una suma dineraria directamente, sino que habría elegido mantener la publicidad que tenía en el programa. Si durante su contrato tenía dos PNTs libres, su arreglo fue quedarse con uno de esos anuncios hasta fin de año, sin la necesidad de trabajar en ningún programa de la productora.

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La baja de Peña de iniciar un juicio fue confirmada luego de que trascendiera la muerte de Concepción, la abuela de Occhiato. El dueño de Luzu TV tenía una estrecha relación con su abuela y, mientras se encontraba en Estados Unidos por el Mundial, la mujer, con amplia presencia en toda la carrera de su nieto, falleció.

“Occhiato en ese arreglo le dijo a Florencia Peña que el problema fue Burlando”, aseguró también Záffora, en referencia a la presión que ejerció el abogado para que su representada iniciara un juicio por $750 millones. Por su parte, el abogado declaró que, si Peña había logrado que Occhiato negociara con ella, era gracias a su trabajo.

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