Flor Peña habría acordado seguir cobrando tras dejar Luzu TV: los detalles del supuesto acuerdo con Nico Occhiato

La salida de Florencia Peña de Luzu TV no tuvo un bajo perfil. Las declaraciones erróneas sobre el fallecimiento de Jorge Messi y las amenazas de juicio por parte de la actriz y su abogado Fernando Burlando incrementaron la polémica en torno al fin de la relación laboral. A casi un mes del episodio, el periodista Guido Záffora contó cuál fue el acuerdo al que llegaron para no ir a una instancia judicial.