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Nico Occhiato tomó una decisión definitiva sobre Florencia Peña tras la fake news del padre de Messi

Luego de una reunión virtual en la que también participaron Marley y una productora, el conductor definió el futuro laboral de la actriz en Luzu TV. Ángel de Brito reveló los detalles.

Florencia Peña reveló qué pasó con Nico Occhiato tras la polémica en Luzu TV
Florencia Peña reveló qué pasó con Nico Occhiato tras la polémica en Luzu TV
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Occhiato canceló "El Show del Verano" en Luzu TV este lunes y desvinculó a Florencia Peña tras difundir una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi.
  • La medida se definió en una reunión virtual con Marley. El conflicto inició el 18 de junio cuando Peña afirmó erróneamente al aire que el padre del futbolista había fallecido.
  • Ninguno volverá al canal y la actriz descartó acciones legales. Occhiato desmintió la pérdida de auspiciantes y aseguró que la señal mantendrá su programación habitual.
Resumen generado con IA

La polémica que se desató en Luzu TV tras la difusión de la fake news sobre el padre de Lionel Messi sumó un nuevo capítulo. Nicolás Occhiato y Florencia Peña retomaron el diálogo luego del escándalo y, tras una reunión virtual realizada este lunes, se conoció la decisión definitiva del conductor sobre el futuro de la actriz en la señal de streaming.

Después de una conversación privada entre ambos, este lunes volvieron a encontrarse de manera virtual. Del encuentro también participaron Marley y una productora, y allí se definió una medida que, según trascendió, no tendrá marcha atrás.

De acuerdo con lo informado por Ángel de Brito en LAM (América), Occhiato resolvió dar por terminado El Show del Verano, el ciclo que conducía junto a Florencia Peña. Como consecuencia, ninguno de los dos regresará a la pantalla de Luzu TV.

"La situación quedó áspera. No habrá juicio, aunque a ella se lo recomendaron. Su intención es volver a Luzu, pero Nico ya le comunicó su decisión", aseguró el periodista.

La respuesta de Occhiato tras la polémica

En medio del escándalo, Occhiato había utilizado su programa Nadie dice nada para responder a las críticas y defender el accionar del canal. En esa oportunidad, sostuvo que todo ocurrió "con cero mala leche" y remarcó que se trató de un error humano.

"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal. Dicho todo esto, hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir y está todo recontra aclarado", expresó.

El conductor también desmintió las versiones que indicaban que más de 12 auspiciantes habían decidido retirar su apoyo a Luzu TV tras la difusión de la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi.

"No se bajó ninguna marca, seguimos acá, todo lo que se dijo también fue mentira", afirmó. Además, agradeció el respaldo de la comunidad que sigue al canal y dejó en claro que el episodio no significaba el final de Luzu TV.

El conflicto se originó el 18 de junio, cuando Florencia Peña afirmó al aire que el padre de Lionel Messi había fallecido. La información resultó ser falsa y desató una fuerte repercusión que puso a la señal de streaming en el centro de la polémica.

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