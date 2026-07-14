Qué dijo Fernando Burlando sobre el posible regreso de Florencia Peña a Luzu TV
El abogado de la actriz confirmó que existe un canal de diálogo con Nicolás Occhiato, habló del difícil momento que atravesó Florencia Peña tras la difusión de una fake news y dejó abierta la puerta a un posible regreso al canal de streaming.
Resumen para apurados
- El abogado Fernando Burlando confirmó el diálogo entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato para el regreso de la actriz a Luzu TV tras el conflicto por la difusión de fake news.
- El conflicto afectó emocionalmente a la actriz. Sin embargo, su defensa pausó la vía judicial para priorizar el diálogo, mientras el conductor Marley actúa como mediador.
- Burlando instó a Luzu TV a acelerar el acuerdo. Se espera que la resolución consensuada concrete el retorno de la actriz, desactivando definitivamente un posible juicio.
Fernando Burlando, abogado de Florencia Peña, se refirió a los rumores que indican que la actriz podría estar cada vez más cerca de regresar al canal de streaming Luzu TV liderado por Nicolás Occhiato.
Durante una entrevista con DDM (América), Mariana Fabbiani le preguntó directamente cómo es hoy la relación entre la artista y el conductor. Burlando fue categórico y dejó en claro cuál cree que es el mejor camino para resolver el conflicto. "Si vos me preguntás, la mejor forma de Luzu para terminar este tema es dialogando con Florencia", dijo.
El abogado también hizo referencia al impacto emocional que tuvo el escándalo en la actriz. "Florencia y sus características no van abrazadas de la belicosidad y no estamos en este presente con la mejor Flor; esto lo sufrió y la angustió muchísimo", lamentó en vivo.
¿Habrá juicio contra Nicolás Occhiato?
Consultado sobre la posibilidad de que Florencia Peña iniciara acciones judiciales contra el empresario, Burlando aseguró que, por el momento, esa alternativa quedó en pausa. "Hoy no hay nada. Pusimos mucho énfasis en los momentos iniciales, pero, cuando está la posibilidad de diálogo, a los abogados nos conviene corrernos si nuestro fin es noble", explicó.
Las declaraciones del abogado reforzaron la idea de que ambas partes buscan una salida consensuada al conflicto que se generó tras la polémica.
El gesto de Florencia Peña y los rumores de regreso
En el mismo programa, el periodista Guido Záffora destacó el gesto que tuvo la actriz con el equipo que trabajaba junto a ella en el streaming. "Florencia le pagó a todo su equipo del streaming, aunque se quedó sin trabajo, les pagó el mes completo", reveló.
Además, aportó nuevos detalles sobre las conversaciones que mantienen ambas partes. "Me confirman que están hablando el streaming y Florencia Peña para un posible regreso".
Según amplió Záffora, Marley cumple un rol importante en las negociaciones. "Marley está en el medio. Las charlas no terminaron desde el viernes, que fue la llamada entre Occhiato y Florencia, pero va todo en buen camino para un posible regreso, si es que convencen a Florencia".
Mientras escuchaba la información, Burlando intervino con una frase que alimentó aún más las versiones sobre una reconciliación entre la actriz y Luzu. "Que se apuren", sentenció.