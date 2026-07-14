Qué dijo Fernando Burlando sobre el posible regreso de Florencia Peña a Luzu TV

¿Habrá juicio contra Nicolás Occhiato?

Consultado sobre la posibilidad de que Florencia Peña iniciara acciones judiciales contra el empresario, Burlando aseguró que, por el momento, esa alternativa quedó en pausa. "Hoy no hay nada. Pusimos mucho énfasis en los momentos iniciales, pero, cuando está la posibilidad de diálogo, a los abogados nos conviene corrernos si nuestro fin es noble", explicó.