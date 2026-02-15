Por qué Google debe pagar por escuchar tus conversaciones

Hasta ahí, podría ser un error técnico. Pero la investigación de VRT reveló algo peor: esas grabaciones no quedaban guardadas en el vacío. Eran enviadas a servidores de Google y luego cedidas a contratistas externos -personas reales, de carne y hueso- que las escuchaban. ¿Para qué? Supuestamente para “mejorar el reconocimiento de voz”. En la práctica, desconocidos escuchaban discusiones de pareja, conversaciones médicas, momentos íntimos, charlas con hijos, confesiones que nadie imaginó que saldrían de las paredes de su casa. Esto fue confirmado por ABC News, MIT Technology Review y TechCrunch. Tras el pretexto del “entrenamiento del algoritmo”, el reconocimiento de voz, invaden nuestra privacidad: un “gran hermano” oculto en nuestra vida cotidiana.