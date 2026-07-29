SociedadActualidad

Horóscopo chino: los cuatro animales que terminarán julio con buenas noticias, según Ludovica Squirru

La astróloga anticipa que los últimos días del mes estarán marcados por una energía favorable para tomar decisiones importantes, fortalecer vínculos y resolver asuntos que venían demorándose. Cuáles son los signos más beneficiados.

Ludovica Squirru reveló cuáles son los 4 animales que terminarán julio con la mejor energía
Ludovica Squirru reveló cuáles son los 4 animales que terminarán julio con la mejor energía Hola
Por LA GACETA Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anticipó que Conejo, Caballo, Perro y Rata cerrarán julio con buenas noticias y energía favorable para resolver pendientes y ordenar su vida.
  • El período favorece las consultas médicas, diálogos clave y acuerdos familiares. Squirru aconseja actuar con cautela y postergar mudanzas o litigios hasta agosto.
  • Estas predicciones buscan orientar a las personas para construir bases firmes a largo plazo, evitando impulsos y preparando el terreno para los desafíos del próximo mes.
Resumen generado con IA

Para el horóscopo chino, los últimos días de julio traerán un clima propicio para hacer balances, resolver temas pendientes y planificar el futuro con mayor claridad. Según las predicciones de Ludovica Squirru, este tramo del mes favorecerá las conversaciones importantes, los compromisos familiares y las decisiones que requieren paciencia, por lo que será un momento ideal para avanzar con cautela y dejar de lado los impulsos.

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

De acuerdo con la especialista en astrología oriental, también será una etapa favorable para atender cuestiones relacionadas con la salud, concretar consultas médicas y fortalecer relaciones personales. En cambio, aconseja esperar un poco más antes de iniciar conflictos legales, realizar mudanzas o inaugurar nuevos proyectos.

  • Conejo
  • Caballo
  • Perro
  • Rata

Qué recomienda Ludovica Squirru para los últimos días de julio

Según la mirada de Ludovica Squirru, este período invita a construir sobre bases firmes y a pensar en el largo plazo. Será un buen momento para asumir compromisos, fortalecer lazos familiares y avanzar con proyectos que requieran planificación.

La astróloga sostiene que actuar con calma permitirá obtener mejores resultados que apresurarse. Por eso, aconseja aprovechar estos últimos días de julio para ordenar la vida personal y preparar el terreno para los desafíos que llegarán en agosto.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
2

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
3

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista
4

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
5

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Ranking notas premium
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
1

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
4

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
5

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Más Noticias
Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Rosalía en Argentina: cuándo son sus cuatro shows y qué se sabe tras el escándalo

Rosalía en Argentina: cuándo son sus cuatro shows y qué se sabe tras el escándalo

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Comentarios