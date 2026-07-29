Horóscopo chino: los cuatro animales que terminarán julio con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Para el horóscopo chino, los últimos días de julio traerán un clima propicio para hacer balances, resolver temas pendientes y planificar el futuro con mayor claridad. Según las predicciones de Ludovica Squirru, este tramo del mes favorecerá las conversaciones importantes, los compromisos familiares y las decisiones que requieren paciencia, por lo que será un momento ideal para avanzar con cautela y dejar de lado los impulsos.