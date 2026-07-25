Feriado de agosto 2026: el calendario confirma un fin de semana largo de tres días

Resumen para apurados
- Argentina tendrá un fin de semana largo del 15 al 17 de agosto de 2026 por el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Al caer lunes, la fecha mantendrá su día original. Ocurre tras finalizar las vacaciones de invierno y luego de la expectativa por los festejos del Mundial 2026.
- Este descanso impulsará el turismo y abrirá la agenda del segundo semestre, que incluye cuatro fines de semana largos más entre octubre y diciembre de 2026.
Con las vacaciones de invierno ya concluidas en la mayor parte del país y luego de las expectativas que despertó un posible feriado por la consagración de la Selección argentina en el Mundial 2026, crece el interés por conocer cuál será el próximo feriado nacional.
De acuerdo con el calendario oficial, agosto tendrá un único feriado, pero ofrecerá una buena noticia para quienes ya piensan en una escapada o unos días de descanso: la fecha caerá un lunes, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.
El feriado de agosto 2026: cuándo cae
El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, día en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Aunque se trata de un feriado trasladable, en 2026 no será necesario modificar la fecha porque coincide con un lunes. De esta manera, el descanso abarcará el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, conformando uno de los fines de semana largos más esperados del segundo semestre.
La jornada recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, considerado uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana.
Al frente del Ejército de los Andes, lideró las campañas que hicieron posible la independencia de Argentina, Chile y Perú, por lo que es reconocido como uno de los máximos próceres nacionales y una figura clave en la historia de América Latina.
Los próximos fines de semana largos que quedan en 2026
Después del feriado de agosto, el calendario nacional todavía contempla varias oportunidades para disfrutar de nuevos descansos extendidos:
- Del 10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Del 21 al 23 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
- Del 5 al 8 de diciembre: fin de semana extralargo gracias al puente turístico del 7 de diciembre y el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre.
- Del 25 al 27 de diciembre: fin de semana largo por la celebración de Navidad.