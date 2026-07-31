Jorge Brito, presidente del Banco Macro: “La Argentina tiene varias puertas abiertas en el mundo”

Como muchos otros empresarios, el banquero y empresario agroganadero y energético, Jorge Brito, considera que hay un cambio de época en la Argentina que no hay que desaprovechar. Y considera que el empresariado tiene ante sí el desafío de crecer. Por esa razón, durante su exposición en “Evolucionando como Humanidad”, el encuentro de Unaje: Liderando Futuro 2026, indicó que no hay que ver a la Argentina simplemente como un país de oportunidades pasajeras, sino como un escenario donde es posible construir estructuras sólidas mediante el uso de la tecnología y una visión de productividad intensiva que permita “darle la vuelta al dinero” de forma eficiente. Durante una entrevista concedida a LA GACETA, el presidente del Banco Macro y de la energética Genneia indicó que la inflación dejó de ser un problema y abogó para que la prudencia monetaria sea una política de Estado, que trascienda las administraciones de gobierno.
-¿Cómo se están expandiendo los proyectos energéticos, en este contexto de crecimiento económico a dos velocidades?
-La familia Brito está apostando a esa actividad con varios proyectos. Y naturalmente la energía hace varios años viene siendo central porque vemos la oportunidad de crecimiento de la matriz energética argentina, que está totalmente desinvertida. En ese aspecto, tanto en generación como en transmisión, hemos adquirido un porcentaje accionario para el co-control de Transener, que administra más de 18.000 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el territorio nacional. Hoy Genneia es la compañía de energía renovable más grande de la Argentina y una de las más importantes de la región. Tenemos casi el 25% del market share tanto en energía eólica como solar. Creemos que las energías renovables van a tener mucho crecimiento. En el caso particular de Tucumán, en la última licitación, hemos sido adjudicataria de más de 430 megawatts de baterías, de las cuales 130 estarán localizadas en El Bracho, donde tenemos dos turbinas de 125. Creo que con esto se podrá administrar mejor los picos de demanda, que hacen que perdamos ocasionalmente la conectividad energética. Esto es algo muy importante para la provincia, que al momento de invertir, un empresario o un industrial piensa en dos cuestiones: recursos humanos y capacidad energética. Esto, de algún modo, incrementa la oferta energética de la provincia y abastecerá de más potencia al sistema interconectado nacional.
-¿Cómo se desarrollan las energías renovables?
-Tanto el recurso eólico como el solar están en todos lados. Obviamente que uno busca la mejor ubicación en donde se encuentran los mejores factores de carga, pero también donde hay más conectividad. Hay gente que te llama y te dice que tiene un campo con buen viento. Viento hay en toda la Patagonia, pero se buscan los mejores lugares donde hay recursos constantes y capacidad de expansión. Esos recursos lo tenemos, con mayor intensidad, en la franja que va desde Mendoza hasta Jujuy, en la zona cordillerana, una región con mucha luz del día y altura. Por eso los parques solares más eficientes de la Argentina están en Cauchari, Jujuy. También se exploran otras zonas con buenos recursos, como en la Patagonia y en el sur de Buenos Aires, cerca del océano.
-¿Puede haber desarrollo de energía solar en los Valles Calchaquíes?
-Absolutamente, porque el recurso está. El tema es la conectividad. Y creo que el gran desafío para la Argentina en materia de transmisión energética tiene que ver con una la expansión de las líneas de Transener, como también de media y baja tensión, para darle más capilaridad al sistema. Además, el transporte de energía viene siendo el cuello de botella del sistema.
-El grupo Brito ha potenciado el desarrollo agroganadero en esta parte del país. ¿Cuál es el desafío en este sentido?
-Miramos con mucho entusiasmo el momento que vivimos, principalmente en la ganadería. Creo que se abre una oportunidad para la Argentina a esto que venimos haciendo desde hace muchos años, de tratar de exportar el mayor valor agregado posible. No pensar tanto en vender cereales a granel, sino también proteína vegetal y animal. Exportar con valor agregado es el gran desafío que tiene el país. Nosotros tenemos más de 100.000 hectáreas en producción de agro y de ganadería, con dos feet lot con capacidad para 75.000 cabezas en Joaquín V. González (Salta) y frigoríficos en Pichanal. El 95% de la inversión es agropecuaria y el 5% en el frigorífico que, a su vez, genera tanto o más empleo. Por eso digo que el desafío es industrializar más los productos primarios.
-¿Por qué cuesta tanto avanzar en la industrialización?
-Uno puede estar mirando el precio de la soja hoy, o la del poroto. También puede decir que, en la fina, me ocuparé del trigo para el ahorro de cultivo. Y allí se decide. En la Argentina, uno está expuesto de cuatro a seis meses para tomar decisiones de separar el cultivo hasta cosecharlo. En la ganadería el proceso es más amplio. Cuando uno instala un frigorífico, prevé que puede contar con una equis cantidad de oferta ganadera, y después asoman prohibiciones para exportar y se cae el negocio ganadero y se orienta hacia la agricultura. En esto, son las políticas de Estado las que se necesitan que se mantengan en el tiempo, que pasen los gobiernos y no cambien. Afortunadamente, la Argentina tiene varias puertas abiertas en el mundo. El mercado americano es importante tanto como el de China. Estamos exportando a Israel con faena kosher, para la integración de ese mercado. Se consumen los cuartos delanteros del vacuno y esto implica una interacción con la cuota Hilton y las exportaciones a los Estados Unidos. Paralelamente, China consume la totalidad y eso es bueno para el norte argentino, que tiene vacas de descarte y rodeos de cría.
-Frente a la mejora de los indicadores macroeconómicos, ¿cómo ha reaccionado el sistema financiero?
-Claramente el mercado es distinto al de otras épocas. La estabilidad fiscal que ofrece este gobierno plantea que la inflación pueda bajar y que la tasa de interés descienda. Si bien incrementamos la capacidad de préstamos (veníamos de un 3% en relación con el Producto Bruto Interno -PBI-) al 11%, no podemos dejar de reconocer que se ha estancado en los últimos meses. Además, se ha creado una morosidad importante, la más alta de los últimos años después del corralito. Creo que en esto se conjugan varios factores. Uno tiene que ver con la pérdida de empleos formales y la reconversión hacia la actividad no formal y monotributistas. Eso afecta las acreditaciones a los bancos a través de las cuentas sueldo, que genera morosidad. Otro factor está relacionado con las compañías financieras no bancarias que, con algoritmos de créditos y potentes instrumentos tecnológicos, logró incrementar la oferta de préstamos pero a tasas de interés altas. Esto ha causado que los clientes se endeuden imprudentemente a tasas elevadas y esa morosidad arrastró al sistema financiero. Asimismo, los propios bancos veníamos de años con tasas negativas. Hoy la dinámica es diferente; debemos ser más prudentes y creo que todo aquello ha generado un parate en el nivel de actividad. Ahora se está estabilizando y los bancos nuevamente estamos flexibilizando los score y prestando más dinero, lo que aparejará un aumento en el nivel de actividad. En la Argentina, cuando pensamos en esa meta, lo primero que se apela es a pedir que se equilibre el peso y emitir. Eso es una barbaridad, ya que genera un nivel ficticio. La forma real de generar nivel de actividad, que no genere inflación, es con préstamos genuinos basados en depósitos y de largo plazo. Para eso, tenemos que crear un merado de capitales para hipotecas, con mejores planes de viviendas en un marco jurídico apropiado para las entidades. En la Argentina hay otra asignatura pendiente, que es canalizar los depósitos y los ahorros de los argentinos para financiar más préstamos de largo plazo. Tenemos una cuestión normativa que no nos permite captar los dólares que los argentinos atesoran en sus casas o los tienen en el exterior. Con la tasa de interés que pagan los bancos, no podemos atraerlos. Un plazo fijo en dólares está en menos de 2% y así es imposible convencer a los clientes. Para que podamos prestar esos dólares a un préstamo hipotecario al 7%/8%, tengo que pagar 4%75%. Ese es un planteo que venimos realizando y entendemos la prudencia del gobierno. Pero es necesario para tener un sistema financiero como los países desarrollados.
-¿Qué le falta al programa económico para que sea más sustentable?
-Cuando uno mira las nuevas metas para este años, el país puede crecer entre un 2% y un 3%, pero con actividades expandiéndose con fuerza y otros que no lo hacen al mismo ritmo. El gran desafío para los bancos es interpretar cómo se puede hacer para que la industria de determinados sectores pueda reconvertirse y ese capital y ese empleo pueda reorientarse. Si eso no ocurre, vamos a tener un problema o un desafío, en el que el rol del Estado debe ser el de coordinar la oferta y la demanda de empleos.
-¿El dólar y la inflación dejaron de ser un problema?
-La inflación no es un problema. La prudencia monetaria tiene que ser una política de Estado y, en ese sentido, la independencia del Banco Central es una muy buena iniciativa del Gobierno que debiera ser valorado por los inversores, ya que es una forma de dar más estabilidad. Por otro lado, me parece que intentar bajar el tipo de cambio lo más que se pueda con el fin de reducir la inflación tendrá un impacto en el nivel de actividad, lo que puede ocasionar más costos.
El rol empresario: para debatir, no hacen falta candidaturas políticas
En varios círculos políticos asoma el nombre de Jorge Brito como potencial candidato en las próximas elecciones. El banquero, sin embargo, descarta esa posibilidad. Considera que, más allá de una circunstancial carrera política, el rol del empresariado argentino siempre debe ser protagónico, poniendo en la consideración pública temas e iniciativas que tiendan a mejorar la situación socioeconómica de la Argentina.
En ese aspecto, desde hace un tiempo, Brito resume en una palabra lo que debe hacer un hombre de negocios para que un país, como la Argentina, se oriente hacia un crecimiento sostenido: involucrarse. “Insisto en que esa es nuestra asignatura pendiente, la de exponer las ideas que puedan hacer más grande a nuestro país”, subraya. Brito forma parte del recambio de la dirigencia empresarial argentina.
Desde su óptica, los dirigentes de empresas no deben dudar en respaldar aquellas medidas que el Gobierno tome y que resulten acertadas en el marco del contexto nacional. No obstante, considera que eso no implica dejar de lado la libertad de señalar los errores.
A su criterio, de esa manera se construyen los grandes proyectos que abarquen a los distintos sectores de la Argentina. Desde ese aspecto, el empresario agroganadero considera fundamental que se generen políticas de Estado que trasciendan las disputas ideológicas.
Tucumán, un “hub de operaciones regionales”: el banquero instó a los empresarios a aprovechar los desafíos
En un tramo de la entrevista concedida a LA GACETA, el banquero Jorge Brito ponderó a Tucumán y a su capital como una de las más importantes del NOA. “Cuando uno mira todo lo que está pasando en las provincias vecinas, creo que debemos entender a la región como una sola cosa y que todo lo que ocurre en materia minera con Jujuy, Salta y Catamarca debieran convertir a Tucumán en el gran hub de operación de todas esas jurisdicciones para convertirse en proveedoras de servicios y de capital humano”, puntualizó. En ese sentido, agregó que Tucumán debiera mirar con más atención estas oportunidades. “Hablo con muchos empresarios de la zona y creo que sienten que no están en el radar y que es importante avanzar con una reconversión empresarial como una oportunidad”, fundamentó Brito.
Respecto de la expansión de las unidades de negocio de Banco Macro en la provincia, el presidente de esa entidad ha señalado que están desarrollando también un hub (punto de concentración de los negocios) para empresas con sede en la sucursal de Yerba Buena, de tal manera de descentralizar todas las operaciones de la casa central hasta la Ciudad Jardín. Se trata de una inversión sobre 1.400 metros cuadrados que implicará un modelo de atención diferencial, con espacio de coworking y más tecnología de seguridad inteligente. Asimismo se está avanzando en el equipamiento en distintas sucursales, un proceso que incluye la colocación de cajeros automáticos en posiciones estratégicas que acompañen el desarrollo de distintos sectores de la vida económica provincial.
La modernización y la transformación de las sedes del Macro en distintos puntos de la provincia será gradual. En ese aspecto, desde la entidad enfatizaron en que se aspira a generar un modelo de atención con mayor seguridad, desde el punto de vista del sistema y de huellas digitales. Asimismo, esa tecnología abarcará a los depósitos y a las extracciones.
Brito llegó a esa ciudad para participar del encuentro organizado por Unaje. De la cumbre, desarrollada en el hotel Sheraton Tucumán, el banquero ponderó la participación en los negocios de los jóvenes. En ese sentido, resaltó el compromiso de los emprendedores para el desarrollo de proyectos a nivel local, pero con orientación nacional y hasta internacional. A su criterio, este desarrollo de ideas constituyen la señal más clara de que la Argentina tiene futuro, para la construcción de un ecosistema de negocios que trascienda en el tiempo y que se sostenga con reglas de juegos claras.