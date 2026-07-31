Jorge Brito, presidente del Banco Macro: “La Argentina tiene varias puertas abiertas en el mundo”

-Claramente el mercado es distinto al de otras épocas. La estabilidad fiscal que ofrece este gobierno plantea que la inflación pueda bajar y que la tasa de interés descienda. Si bien incrementamos la capacidad de préstamos (veníamos de un 3% en relación con el Producto Bruto Interno -PBI-) al 11%, no podemos dejar de reconocer que se ha estancado en los últimos meses. Además, se ha creado una morosidad importante, la más alta de los últimos años después del corralito. Creo que en esto se conjugan varios factores. Uno tiene que ver con la pérdida de empleos formales y la reconversión hacia la actividad no formal y monotributistas. Eso afecta las acreditaciones a los bancos a través de las cuentas sueldo, que genera morosidad. Otro factor está relacionado con las compañías financieras no bancarias que, con algoritmos de créditos y potentes instrumentos tecnológicos, logró incrementar la oferta de préstamos pero a tasas de interés altas. Esto ha causado que los clientes se endeuden imprudentemente a tasas elevadas y esa morosidad arrastró al sistema financiero. Asimismo, los propios bancos veníamos de años con tasas negativas. Hoy la dinámica es diferente; debemos ser más prudentes y creo que todo aquello ha generado un parate en el nivel de actividad. Ahora se está estabilizando y los bancos nuevamente estamos flexibilizando los score y prestando más dinero, lo que aparejará un aumento en el nivel de actividad. En la Argentina, cuando pensamos en esa meta, lo primero que se apela es a pedir que se equilibre el peso y emitir. Eso es una barbaridad, ya que genera un nivel ficticio. La forma real de generar nivel de actividad, que no genere inflación, es con préstamos genuinos basados en depósitos y de largo plazo. Para eso, tenemos que crear un merado de capitales para hipotecas, con mejores planes de viviendas en un marco jurídico apropiado para las entidades. En la Argentina hay otra asignatura pendiente, que es canalizar los depósitos y los ahorros de los argentinos para financiar más préstamos de largo plazo. Tenemos una cuestión normativa que no nos permite captar los dólares que los argentinos atesoran en sus casas o los tienen en el exterior. Con la tasa de interés que pagan los bancos, no podemos atraerlos. Un plazo fijo en dólares está en menos de 2% y así es imposible convencer a los clientes. Para que podamos prestar esos dólares a un préstamo hipotecario al 7%/8%, tengo que pagar 4%75%. Ese es un planteo que venimos realizando y entendemos la prudencia del gobierno. Pero es necesario para tener un sistema financiero como los países desarrollados.