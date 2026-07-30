EN VIVO: Atlético Tucumán iguala sin goles frente a Central Córdoba por la fecha 2 del Clausura

Comenzó el partido:
Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0
Así forma Central Córdoba
Así forma el ferroviario esta noche. pic.twitter.com/LIWBsdMlWZ— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) July 30, 2026
Así forma Atlético Tucumán
Está es la formación con la que Atlético Tucumán enfrentará a Central Córdoba.— Atlético Tucumán (@ATOficial) July 30, 2026
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El "Decano" ya está
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Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán visitará esta noche a Central Córdoba, desde las 21.15, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Para el encuentro, Julio César Falcioni realizaría dos modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia.
El entrenador mantendría el esquema 4-5-1 utilizado en el debut, aunque recuperaría una pieza importante en la defensa y modificaría el sector izquierdo del medio campo debido a la ausencia de Nicolás Laméndola.