Un nuevo pozo de agua mejorará el servicio para vecinos del sur de San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Sociedad Aguas del Tucumán habilitó un pozo de agua en el barrio CGT de San Miguel de Tucumán para mejorar el servicio a miles de vecinos de la zona sur.
- La obra responde a reclamos vecinales por fallas históricas y se enmarca en el plan provincial de infraestructura hídrica impulsado por el gobierno de Tucumán.
- La nueva infraestructura garantizará mayor presión y continuidad en el suministro de agua potable, especialmente durante los períodos de mayor consumo.
La Sociedad Aguas del Tucumán puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua potable ubicado en el barrio CGT, una obra que permitirá reforzar el suministro y mejorar la prestación del servicio para miles de vecinos de los barrios CGT, Independencia, Nueva Esperanza y Ampliación Federal, entre los más populosos de San Miguel de Tucumán.
La incorporación de esta nueva fuente de abastecimiento forma parte del plan de obras que la empresa lleva adelante para fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar un servicio más eficiente en distintos puntos de la provincia.
Durante la habilitación del pozo, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó la importancia de la obra y el compromiso asumido por el Gobierno provincial para mejorar el acceso al agua potable.
“Este nuevo pozo representa una solución concreta para miles de familias de los barrios CGT, Independencia, Nueva Esperanza y Ampliación Federal. Tal como nos encomendó el gobernador Osvaldo Jaldo, seguimos trabajando para asegurar el acceso al agua potable en cada punto de la provincia, ejecutando obras que mejoran la calidad de vida de los tucumanos y fortalecen la infraestructura de los servicios esenciales”, expresó Caponio.
Por su parte, la vecina de la zona, María Elba Ledesma, agradeció la concreción de la obra y destacó el impacto positivo que tendrá para quienes viven en el sector. “Estamos muy agradecidos con el doctor Marcelo Caponio y con el gobernador Osvaldo Jaldo por haber escuchado el pedido de los vecinos. Durante mucho tiempo sufrimos inconvenientes con el agua y hoy vemos que esta obra es una realidad. Sabemos que va a beneficiar a muchas familias y nos da una gran tranquilidad contar con un mejor servicio”, manifestó.
La incorporación de este nuevo pozo permitirá optimizar el abastecimiento de agua potable, especialmente durante los períodos de mayor consumo, brindando mayor presión y continuidad del servicio en toda el área de influencia.