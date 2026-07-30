Un nuevo pozo de agua mejorará el servicio para vecinos del sur de San Miguel de Tucumán

Por su parte, la vecina de la zona, María Elba Ledesma, agradeció la concreción de la obra y destacó el impacto positivo que tendrá para quienes viven en el sector. “Estamos muy agradecidos con el doctor Marcelo Caponio y con el gobernador Osvaldo Jaldo por haber escuchado el pedido de los vecinos. Durante mucho tiempo sufrimos inconvenientes con el agua y hoy vemos que esta obra es una realidad. Sabemos que va a beneficiar a muchas familias y nos da una gran tranquilidad contar con un mejor servicio”, manifestó.