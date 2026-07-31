Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: la agenda de hoy

SALA ORESTES CAVIGLIA (San Martín 251, subsuelo): como parte de la Competencia Argentina, a las 16 se verá el filme “Escritor”, una producción de Paula de Luque interpretada por Diego Cremonesi, Vera Spinetta y Carla Pandolfi, sobre la investigación que hizo Rodolfo Walsh que derivó en “Operación Masacre”; a las 18, dentro de la Competencia Latinoamericana, se presentará la realización peruana “Uyariy”, dirigida por Javier Corcuera en un documental luego de las protestas de hace tres años contra la expresidenta Dina Boluarte; a las 20 vuelve la Competencia Argentina con el documental “Gombrowicz o la inmadurez”, con la presencia del director Nicolás Valentini y su registro sobre un congreso en homenaje al Wiltold Gombrowicz, escritor polaco radicado en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial; para cerrar a las 22 con “Muña muña”, dirigida por Paula Morel Kristof, con Liliana Juárez, Sergio Prina, Vincent Joel Degelcke y Sophie Tirouflet en una relación sentimental entre una enfermera mayor con un turista francés de paso.