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Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: la agenda de hoy

Se exhibirán diversas películas.

Liliana Juárez protagoniza “Muña Muña”.
Liliana Juárez protagoniza “Muña Muña”.
Hace 7 Hs

SALA ORESTES CAVIGLIA (San Martín 251, subsuelo): como parte de la Competencia Argentina, a las 16 se verá el filme “Escritor”, una producción de Paula de Luque interpretada por Diego Cremonesi, Vera Spinetta y Carla Pandolfi, sobre la investigación que hizo Rodolfo Walsh que derivó en “Operación Masacre”; a las 18, dentro de la Competencia Latinoamericana, se presentará la realización peruana “Uyariy”, dirigida por Javier Corcuera en un documental luego de las protestas de hace tres años contra la expresidenta Dina Boluarte; a las 20 vuelve la Competencia Argentina con el documental “Gombrowicz o la inmadurez”, con la presencia del director Nicolás Valentini y su registro sobre un congreso en homenaje al Wiltold Gombrowicz, escritor polaco radicado en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial; para cerrar a las 22 con “Muña muña”, dirigida por Paula Morel Kristof, con Liliana Juárez, Sergio Prina, Vincent Joel Degelcke y Sophie Tirouflet en una relación sentimental entre una enfermera mayor con un turista francés de paso.

SALA HYNES O’CONNOR (San Martín 251, planta baja): durante toda la jornada habrá proyecciones especiales con entrada libre y gratuita, que comenzarán a las 16 con “22 veces Paola Tacacho”, el documental de Paula Scarso sobre la docente asesinada que había denunciado a su agresor varias veces en la Justicia, sin resultado alguno. A las 20 seguirá el ciclo “Latinoamerica es indígena” con la proyección de “Senda india” y la presencia de su directora Daniela Seggiaro y la Banda de Sikuris de la Biblioteca Popular La Randa, coordinado por Lourdes Albornoz. Y a las 22 se verá el tercer capítulo de la serie premiada “Tafí Viejo: verdor sin tiempo”.

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TEATRO MUNICIPAL ROSITA ÁVILA (Las Piedras 1.550): a las 20 seguirá la Competencia de Cortometrajes Argentinos con la proyección de “Shulka”, de Raquel María Soaje y María Cecilia Casanova; “No prendas la luz”, de los mendocinos Carina Vanessa Rodríguez y Nahuel Galo Ulloa; “Piscina”, de Abril Pereda; “Volver a verte”, dirigido por Román Ruberti Godoy; “Plaza Torcaza”, de Camila Herrera Miguens; “Cuntri”, de Andrés Gil; “¡¡Florecerán!!”, de Santiago Blomberg; “Camelia”, de Anabel Caso; “Che kane’o”, de Iara María Saracho Yanicelli y Fabricio Soria; “Bagazo”, de Leandro Tarabra; “Tragaperras”, de José Issa y “La próxima vez”, de Julián Lona. A las 22, en la Competencia Latinoamericana, llegará “Extranjera”, de la directora puertorriqueña Michelle Malley Campos, sobre una joven que huye a Taiwán y vuelve a verse con su madre.

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EL MOLLAR (Club Surf): a las 17 habrá una función gratuita de “Muña Muña”, la película de Morel Kristoff que fue rodada en esa localidad de los Valles Calchaquíes.


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