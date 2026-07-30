Patrulla del clima: la apuesta por el cine infantil con conciencia ambiental

Resumen para apurados
- La directora Carolina Fernández presentó la película infantil "Patrulla del clima" en el Teatro San Martín de Tucumán para promover la conciencia ambiental en los jóvenes.
- El proyecto nació en 2024 tras un taller de reciclaje y contó con la participación de niños. La producción fue posible gracias a fondos del INCAA aprobados en la gestión anterior.
- La masiva asistencia demuestra el interés por contenidos infantiles sobre ecología, en medio de una severa crisis y paralización del sector audiovisual argentino.
Una sala llena recibió a "Patrulla del clima" en el Teatro San Martín. Cerca de 400 estudiantes participaron de la función, realizada dentro de la 21ª edición del Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo. Después de la proyección, la directora Carolina Fernández conversó con LA GACETA sobre el origen de la película, la conciencia ambiental de los chicos y la crisis del cine argentino.
La idea surgió durante el verano de 2024, a partir de un taller de arte y reciclaje en el que participaban sus sobrinos. Como parte de una actividad, Carolina respondió una encuesta titulada “¿Qué tan amiga del clima sos?”. El resultado fue directo: “Sos una farsante del clima”.
Aunque se trataba de un juego, la frase la llevó a revisar sus propios hábitos y a pensar en la diferencia que puede existir entre lo que creemos que hacemos por el ambiente y el impacto real de nuestras acciones.
La cineasta viene de una familia con una fuerte conciencia ecológica y lleva más de 15 años trabajando en cine documental. A partir de esa experiencia, encontró una forma de unir ambos mundos y contar cómo viven los chicos sus preocupaciones por el cambio climático.
Una generación que sabe más
Durante la investigación, el equipo habló con chicos y se sorprendió por todo lo que sabían. Muchos manejaban conceptos como biodiversidad y cambio climático con una naturalidad que generaciones anteriores no tuvieron a esa edad.
Eso también se vio durante el rodaje. Aunque no sumaron ideas concretas al guion, los participantes inspiraron al equipo por su forma de expresarse, sus conocimientos y la facilidad con la que se desenvolvieron frente a las cámaras.
La respuesta del público tucumano acompañó la propuesta. La función reunió a cerca de 400 estudiantes y varias docentes se acercaron al finalizar para felicitar al equipo y conversar sobre la película.
La directora también remarcó que el cuidado ambiental no depende solamente de las decisiones personales. Las empresas deben revisar cómo producen y el Estado tiene que impulsar políticas públicas. Al mismo tiempo, los consumidores pueden exigir productos menos contaminantes y decidir a quiénes apoyan con sus compras.
En su caso, intenta conocer el origen de la ropa que compra, priorizar la industria nacional y acompañar a emprendedores antes que a las grandes empresas textiles.
La crisis del cine argentino
Durante la charla, Carolina también habló sobre la situación del sector audiovisual. Según sostuvo, es la peor crisis de producción que vivió desde que comenzó a trabajar. La actividad está casi paralizada y los pocos concursos disponibles no alcanzan a cubrir ni el 5% de la industria.
Patrulla del clima pudo realizarse porque había sido aprobada por el INCAA durante la gestión anterior. “El Gobierno nacional no tiene un plan para el cine y gran parte de los técnicos audiovisuales de Buenos Aires está sin trabajo”, afirmó.
Hacer películas para chicos es todavía más difícil. Pero la sala llena en Tucumán mostró que estas historias tienen público y que también hacen falta contenidos pensados especialmente para las infancias.