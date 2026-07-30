Patrulla del clima: la apuesta por el cine infantil con conciencia ambiental

Una sala llena recibió a "Patrulla del clima" en el Teatro San Martín. Cerca de 400 estudiantes participaron de la función, realizada dentro de la 21ª edición del Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo. Después de la proyección, la directora Carolina Fernández conversó con LA GACETA sobre el origen de la película, la conciencia ambiental de los chicos y la crisis del cine argentino.