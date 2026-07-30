Escuela Municipal de Atletismo: preparate para correr con clases gratuitas

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dicta clases gratuitas de atletismo de lunes a viernes en complejos locales para promover la salud e inclusión de los vecinos.
- A cargo del profesor Tomás Jara, el programa ofrece entrenamiento técnico para prevenir lesiones, complementando la maratón municipal y otras disciplinas en diversos complejos.
- La iniciativa busca consolidar espacios de contención y preparación atlética, impulsando la formación de competidores locales y el acceso masivo al deporte en Tucumán.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán tiene su propia Escuela de Atletismo destinada a preparar a jóvenes para la competencia deportiva. Las clases se dictan en complejos municipales de forma gratuita y representan un espacio de formación, contención y participación. Además, permite incursionar en la disciplina desde cero y adquirir conocimientos para un correcto entrenamiento y práctica, y así evitar lesiones.
Con la reciente maratón de la Municipalidad, cientos de personas, profesionales y amateurs, se inscribieron para correr por las calles de la capital tucumana. Las clases de atletismo se suman a otras propuestas deportivas que ofrece la Municipalidad y que tienen como objetivo promover la vida activa y el desarrollo de cada atleta.
Escuela Municipal de Atletismo para aprender a correr
La Municipalidad cuenta con un profesional que dicta las clases para quienes quieran tomarlas. El profesor Tomás Jara es quien imparte las guías y lecciones de lunes a viernes en diferentes espacios dependientes de la Municipalidad.
Son dos los espacios que funcionan como sede de encuentro para la Escuela de Atletismo. Los lunes, miércoles y jueves, la convocatoria está pactada entre las 14 y las 20 en el Complejo Tercer Centenario del parque 9 de Julio. Los martes y jueves, las clases se trasladan a la Pista de Ciclismo del parque 9 de Julio en el mismo horario.
Clases deportivas en el Complejo Hipólito Yrigoyen
Ayacucho 2668
Básquet formativo mixto: lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.30
Vóley infantil mixto: martes y jueves de 19.30 a 20
Fútbol recreativo: lunes a viernes de 18 a 21.30
Funcional y aeróbico: lunes, miércoles y viernes a las 8.30
Gimnasia para adultos mayores: lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 18.45
Hockey: lunes y miércoles de 19 a 21.30
Newcom: martes y jueves a las 19.30
Clases deportivas en el Complejo Deportivo Libertad
Gaspar Lasalle 650
Grupo de Adultos Mayores “Amigos del Libertad”: actividades sociales los viernes de 19 a 21.30. Inscripciones gratuitas abiertas de forma presencial.
Newcom mixto para mayores de 60 años: martes y jueves de 19.30 a 21. Inscripciones presenciales.
Hockey infantil mixto: martes y jueves de 18.30 a 19.30 para niños de 4 a 8 años y de 19.30 a 21 para niños de 9 a 14 años. Inscripciones presenciales.
Fútbol infantil mixto: lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 para niños de 6 a 9 años y de 19.30 a 20.30 para niños de 10 a 12 años. Inscripciones presenciales.
Vóley inicial mixto: martes y jueves de 18.30 a 19.30 para niños y niñas de 7 a 13 años. Inscripciones presenciales.
Gimnasia para adultos mayores: martes y jueves de 19.30 a 20.30. Inscripciones presenciales.
Gimnasia funcional: lunes a viernes de 8 a 10. Lunes y miércoles de 20.30 a 21.30. Inscripciones presenciales.
Gym box rítmico: martes y jueves de 9.30 a 10.30.
Clases deportivas en el Complejo Ledesma
25 de Mayo 971
Vóley femenino avanzado: martes, jueves y viernes de 21 a 23 para mayores de 18 años.
Vóley inicial e intermedio: lunes y miércoles de 21 a 23.
Fútbol femenino, Ledesma FC: martes, jueves y viernes de 19.30 a 21.30. Martes y jueves, de 19 a 21 para mayores de 13 años inicial.
Fútbol infantil: martes y jueves de 19 a 20.30 para niños y adolescentes de 10 a 13 años.
Gimnasia para adultos mayores: martes y jueves a las 9.
Gimnasia para embarazadas: martes y jueves a las 10.
Calistenia: lunes, miércoles y viernes de 13 a 18.
Básquet: martes y jueves a las 19 para niños de 6 a 11 años. A las 20 para niños de 12 a 16 años.
Vóley: lunes a las 20 para adolescentes de 10 a 12 y a las 21 para adolescentes de 13 a 16 años.
Vóley: miércoles y viernes a las 19.30 para alumnos de 10 a 12 años y a las 20.30 para los de 13 a 16 años.
Taekwon-do: lunes a viernes de 19 a 22 para niños y lunes, miércoles y viernes de 20.30 a 22 para jóvenes y adultos.
Clases deportivas en el Complejo Tercer Centenario
Parque 9 de Julio
Gimnasia CrossFit, funcional y defensa personal: lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 17.
Gimnasia para adultos mayores: lunes a viernes de 15 a 19.
Gimnasia localizada: lunes a viernes de 7.45 a 11.30.
Gimnasia y pesas: lunes a viernes de 17 a 22.
Clases deportivas en el Complejo Zenón Santillán
Eduardo Bulnes y Venezuela
Fútbol femenino: miércoles y viernes a las 19.
Fútbol infantil: lunes y miércoles a las 19.
Gimnasia funcional: martes y jueves a las 19 para todas las edades.
Gimnasia: martes y jueves de 9 a 10.30 para todas las edades.
Newcom adultos: lunes y miércoles de 18.30 a 20.
Clases deportivas en la Pista de Ciclismo
Ex Autódromo Municipal
Clase de rollers: lunes, miércoles y viernes de 19 a 21
Gym: lunes a viernes de 16.30 a 19
Mountain bike: lunes a viernes de 7 a 9 para adultos mayores y de 9 a 12 para todas las edades. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.30 para todas las edades.