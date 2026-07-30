Escuela Municipal de Atletismo: preparate para correr con clases gratuitas

Son dos los espacios que funcionan como sede de encuentro para la Escuela de Atletismo. Los lunes, miércoles y jueves, la convocatoria está pactada entre las 14 y las 20 en el Complejo Tercer Centenario del parque 9 de Julio. Los martes y jueves, las clases se trasladan a la Pista de Ciclismo del parque 9 de Julio en el mismo horario.