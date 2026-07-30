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Escuela Municipal de Atletismo: preparate para correr con clases gratuitas

Las clases son gratuitas, están a cargo de profesores especializados y se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de fomentar la actividad física, la inclusión y los hábitos saludables.

Escuela Municipal de Atletismo: preparate para correr con clases gratuitas
Imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dicta clases gratuitas de atletismo de lunes a viernes en complejos locales para promover la salud e inclusión de los vecinos.
  • A cargo del profesor Tomás Jara, el programa ofrece entrenamiento técnico para prevenir lesiones, complementando la maratón municipal y otras disciplinas en diversos complejos.
  • La iniciativa busca consolidar espacios de contención y preparación atlética, impulsando la formación de competidores locales y el acceso masivo al deporte en Tucumán.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán tiene su propia Escuela de Atletismo destinada a preparar a jóvenes para la competencia deportiva. Las clases se dictan en complejos municipales de forma gratuita y representan un espacio de formación, contención y participación. Además, permite incursionar en la disciplina desde cero y adquirir conocimientos para un correcto entrenamiento y práctica, y así evitar lesiones.

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Con la reciente maratón de la Municipalidad, cientos de personas, profesionales y amateurs, se inscribieron para correr por las calles de la capital tucumana. Las clases de atletismo se suman a otras propuestas deportivas que ofrece la Municipalidad y que tienen como objetivo promover la vida activa y el desarrollo de cada atleta.

Escuela Municipal de Atletismo para aprender a correr

La Municipalidad cuenta con un profesional que dicta las clases para quienes quieran tomarlas. El profesor Tomás Jara es quien imparte las guías y lecciones de lunes a viernes en diferentes espacios dependientes de la Municipalidad.

Son dos los espacios que funcionan como sede de encuentro para la Escuela de Atletismo. Los lunes, miércoles y jueves, la convocatoria está pactada entre las 14 y las 20 en el Complejo Tercer Centenario del parque 9 de Julio. Los martes y jueves, las clases se trasladan a la Pista de Ciclismo del parque 9 de Julio en el mismo horario.

Clases deportivas en el Complejo Hipólito Yrigoyen

Ayacucho 2668

Básquet formativo mixto: lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.30

Vóley infantil mixto: martes y jueves de 19.30 a 20

Fútbol recreativo: lunes a viernes de 18 a 21.30

Funcional y aeróbico: lunes, miércoles y viernes a las 8.30

Gimnasia para adultos mayores: lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 18.45

Hockey: lunes y miércoles de 19 a 21.30

Newcom: martes y jueves a las 19.30

Clases deportivas en el Complejo Deportivo Libertad

Gaspar Lasalle 650

Grupo de Adultos Mayores “Amigos del Libertad”: actividades sociales los viernes de 19 a 21.30. Inscripciones gratuitas abiertas de forma presencial.

Newcom mixto para mayores de 60 años: martes y jueves de 19.30 a 21. Inscripciones presenciales.

Hockey infantil mixto: martes y jueves de 18.30 a 19.30 para niños de 4 a 8 años y de 19.30 a 21 para niños de 9 a 14 años. Inscripciones presenciales.

Fútbol infantil mixto: lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 para niños de 6 a 9 años y de 19.30 a 20.30 para niños de 10 a 12 años. Inscripciones presenciales.

Vóley inicial mixto: martes y jueves de 18.30 a 19.30 para niños y niñas de 7 a 13 años. Inscripciones presenciales.

Gimnasia para adultos mayores: martes y jueves de 19.30 a 20.30. Inscripciones presenciales.

Gimnasia funcional: lunes a viernes de 8 a 10. Lunes y miércoles de 20.30 a 21.30. Inscripciones presenciales.

Gym box rítmico: martes y jueves de 9.30 a 10.30.

Clases deportivas en el Complejo Ledesma

25 de Mayo 971

Vóley femenino avanzado: martes, jueves y viernes de 21 a 23 para mayores de 18 años.

Vóley inicial e intermedio: lunes y miércoles de 21 a 23.

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Fútbol femenino, Ledesma FC: martes, jueves y viernes de 19.30 a 21.30. Martes y jueves, de 19 a 21 para mayores de 13 años inicial.

Fútbol infantil: martes y jueves de 19 a 20.30 para niños y adolescentes de 10 a 13 años.

Gimnasia para adultos mayores: martes y jueves a las 9.

Gimnasia para embarazadas: martes y jueves a las 10.

Calistenia: lunes, miércoles y viernes de 13 a 18.

Básquet: martes y jueves a las 19 para niños de 6 a 11 años. A las 20 para niños de 12 a 16 años.

Vóley: lunes a las 20 para adolescentes de 10 a 12 y a las 21 para adolescentes de 13 a 16 años.

Vóley: miércoles y viernes a las 19.30 para alumnos de 10 a 12 años y a las 20.30 para los de 13 a 16 años.

Taekwon-do: lunes a viernes de 19 a 22 para niños y lunes, miércoles y viernes de 20.30 a 22 para jóvenes y adultos.

Clases deportivas en el Complejo Tercer Centenario

Parque 9 de Julio

Gimnasia CrossFit, funcional y defensa personal: lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 17.

Gimnasia para adultos mayores: lunes a viernes de 15 a 19.

Gimnasia localizada: lunes a viernes de 7.45 a 11.30.

Gimnasia y pesas: lunes a viernes de 17 a 22.

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Clases deportivas en el Complejo Zenón Santillán

Eduardo Bulnes y Venezuela

Fútbol femenino: miércoles y viernes a las 19.

Fútbol infantil: lunes y miércoles a las 19.

Gimnasia funcional: martes y jueves a las 19 para todas las edades.

Gimnasia: martes y jueves de 9 a 10.30 para todas las edades.

Newcom adultos: lunes y miércoles de 18.30 a 20.

Clases deportivas en la Pista de Ciclismo

Ex Autódromo Municipal

Clase de rollers: lunes, miércoles y viernes de 19 a 21

Gym: lunes a viernes de 16.30 a 19

Mountain bike: lunes a viernes de 7 a 9 para adultos mayores y de 9 a 12 para todas las edades. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.30 para todas las edades.

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