Los suplementos indicados para rendir mejor en una maratón, según nutricionistas tucumanas

Antes de una maratón: cuánto tiempo probar los suplementos

Hay un relativo consenso en torno al tiempo que debe dedicarse a la prueba con la suplementación antes de una maratón. La nutricionista Valentina Martínez –parte del equipo de San Martín de Tucumán–, sugiere iniciar con los testeos al menos un mes antes de correr. El mercado, advierte, tiene infinidad de marcas y propuestas y el cuerpo puede reaccionar diferente a cada una de ellas. “Habitualmente, los suplementos producen malestares intestinales, por lo tanto se debe probar la tolerancia previamente”, señala.