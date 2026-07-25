La tucumana Valentina Velardez ganó el oro en los 1.500 metros del Campeonato Nacional U23 de atletismo

Resumen para apurados
- La atleta tucumana Valentina Velardez ganó la medalla de oro en los 1.500 metros del Campeonato Nacional U23 en Tigre, tras registrar un tiempo de 4:40.49.
- La deportista del Club Deportivo Sombra sumó este título a sus recientes triunfos nacionales e internacionales en 3.000 y 5.000 metros, bajo la guía del profesor Gustavo Herrera.
- La victoria confirma la versatilidad de Velardez en distancias más cortas y la posiciona como una de las principales referencias del atletismo de fondo en la Argentina.
En la pista del Polideportivo N°2 “Domingo Faustino Sarmiento”, en Tigre, Valentina Velardez volvió a poner el nombre de Tucumán en lo más alto del atletismo nacional. La corredora de Concepción se quedó con la medalla de oro en los 1.500 metros del 22° Campeonato Nacional U23, con un tiempo de 4:40.49, en una prueba donde superó a la bonaerense Irene Pernía, escolta con 4:42.61, y a Ornella Morassut, de la FAM, tercera con 4:54.24.
Para Velardez, formada en el Club Deportivo Sombra bajo la conducción del profesor Gustavo Herrera, la consagración llega tras una temporada de crecimiento sostenido y trabajo silencioso. La tucumana ya había ganado los 5.000 metros en el Nacional U23 de 2025 y sumó un doble título en el Nacional U20 de este año, en 5.000 y 3.000 metros, con récords de campeonato incluidos.
En el Iberoamericano U20 de Lima había obtenido la medalla de plata en los 3.000 metros, apenas detrás de la española Mara Rolli Grau, en una final muy ajustada.
Ahora, con el oro en Tigre, la atleta del barrio Alvear confirma que también puede pelear en los 1.500 metros, la distancia más corta de su repertorio, y sigue construyendo un presente que la ubica entre las principales referentes del fondo argentino.