La tucumana Valentina Velardez ganó el oro en los 1.500 metros del Campeonato Nacional U23 de atletismo

En la pista del Polideportivo N°2 “Domingo Faustino Sarmiento”, en Tigre, Valentina Velardez volvió a poner el nombre de Tucumán en lo más alto del atletismo nacional. La corredora de Concepción se quedó con la medalla de oro en los 1.500 metros del 22° Campeonato Nacional U23, con un tiempo de 4:40.49, en una prueba donde superó a la bonaerense Irene Pernía, escolta con 4:42.61, y a Ornella Morassut, de la FAM, tercera con 4:54.24.