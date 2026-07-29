Muchos nombres, poco fútbol: River volvió a decepcionar, perdió frente a Gimnasia y profundizó su crisis

Es otro golpe para un proyecto que todavía no encuentra una identidad. Cambian los nombres, cambian los intérpretes, pero el problema sigue siendo exactamente el mismo. River tiene futbolistas de Selección, campeones de América, campeones del mundo y delanteros que hace poco eran parte del fútbol europeo. Sin embargo, juega como un equipo que todavía no sabe a qué quiere jugar. Está reflejado en los resultado: esta es su tercera derrota consecutiva (Aldosivi lo eliminó de Copa Argentina y Barracas lo sorprendió en la primera fecha).