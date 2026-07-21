Avanza la remodelación del Complejo Belgrano con nuevos espacios para el deporte y la capacitación

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán avanza en la remodelación del Complejo Belgrano con una inversión de $298 millones para modernizar la infraestructura deportiva y cultural provincial.
- La obra, ejecutada por la DAU con fondos provinciales, suma 320 m² con salón de gimnasia, biblioteca, SUM y sala de conferencias, además de mejoras en accesos y vestuarios.
- La puesta en valor del predio busca consolidar un espacio emblemático, promoviendo la inclusión, la capacitación y el desarrollo deportivo de los jóvenes tucumanos.
Continúan los trabajos de remodelación y ampliación en el Complejo Belgrano, donde actualmente las cuadrillas avanzan con la colocación de baldosas y pisos en la futura sala de conferencias, al tiempo que se ejecutan tareas de terminación en distintos sectores del edificio.
La intervención integral permitirá ampliar y modernizar uno de los espacios deportivos y culturales más importantes de la provincia, incorporando nuevos sectores destinados al deporte, la capacitación y las actividades culturales.
La obra forma parte del plan de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura pública que impulsa el Gobierno. Con una inversión provincial superior a los $298 millones, el proyecto contempla la incorporación de más de 320 metros cuadrados de nueva superficie para ampliar la capacidad operativa del complejo y brindar mejores servicios a la comunidad.
La intervención integral contempla la construcción de un moderno salón de gimnasia y una biblioteca en planta baja, mientras que en la planta alta se desarrolla un salón de usos múltiples y una sala de conferencias, ampliando significativamente la capacidad operativa del complejo.
La ejecución de la obra está a cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), organismo dependiente del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, que lleva adelante las tareas con financiamiento íntegramente provincial.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas Marcelo Nazur expresó que "cada avance de esta obra representa un paso más en la recuperación de un espacio emblemático para todos los tucumanos".
"Estamos llevando adelante una intervención integral que permitirá que el Complejo Belgrano cuente con instalaciones modernas, seguras y acordes a las necesidades actuales. Este trabajo se complementa con las obras que el Ministerio del Interior ejecuta en las canchas, los accesos y los vestuarios, consolidando una puesta en valor integral del predio. Estamos convencidos de que invertir en infraestructura deportiva es invertir en oportunidades, en inclusión y en espacios de encuentro para nuestros jóvenes y para toda la comunidad", agregó.