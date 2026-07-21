Avanza la remodelación del Complejo Belgrano con nuevos espacios para el deporte y la capacitación

"Estamos llevando adelante una intervención integral que permitirá que el Complejo Belgrano cuente con instalaciones modernas, seguras y acordes a las necesidades actuales. Este trabajo se complementa con las obras que el Ministerio del Interior ejecuta en las canchas, los accesos y los vestuarios, consolidando una puesta en valor integral del predio. Estamos convencidos de que invertir en infraestructura deportiva es invertir en oportunidades, en inclusión y en espacios de encuentro para nuestros jóvenes y para toda la comunidad", agregó.