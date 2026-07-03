Entre rugidos: el insólito video de Mauro Icardi y la China Suárez tras las versiones de separación

Desde el interior del automóvil, la China responde con otro rugido, en un gesto que muchos interpretaron como una muestra de complicidad y una forma de desmentir los rumores de separación. Minutos después, la actriz publicó el detrás de escena de la grabación, donde también se escuchan las voces y las risas de los hijos de ambos, quienes habrían participado del momento.