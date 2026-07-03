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Entre rugidos: el insólito video de Mauro Icardi y la China Suárez tras las versiones de separación

Tras los rumores de separación, Mauro Icardi y la China Suárez compartieron un curioso video que rápidamente se viralizó. Luego, el delantero del Galatasaray lanzó un fuerte mensaje contra Yanina Latorre.

Después de las versiones de separación, Mauro Icardi y la China Suárez reaparecieron con un video inesperado
Después de las versiones de separación, Mauro Icardi y la China Suárez reaparecieron con un video inesperado Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauro Icardi y la China Suárez publicaron un video en redes para desmentir rumores de separación y cruzaron a Yanina Latorre tras sus dichos sobre una crisis de pareja.
  • En el video simulan rugidos de león con sus hijos. Luego, el futbolista insultó a la panelista en Instagram, desatando una dura respuesta de ella por exponer a menores.
  • Este cruce reaviva la alta exposición mediática de la pareja en el espectáculo argentino, anticipando nuevos capítulos de tensión televisiva y digital en el corto plazo.
Resumen generado con IA

Luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto distanciamiento, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales con un video que despertó todo tipo de reacciones. Además, el delantero del Galatasaray aprovechó la publicación para responder con dureza a Yanina Latorre, quien había asegurado que la pareja atravesaba una crisis.

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La aparición pública llegó apenas un día después de que se difundiera que la actriz se habría alejado de la casa que comparte con el futbolista en Nordelta tras el escándalo ocurrido en un boliche porteño.

El video con el que Mauro Icardi y la China Suárez buscaron despejar los rumores

A través de sus redes sociales, la pareja compartió un breve video en tono de humor. En la escena, Icardi se arroja frente al vehículo donde se encuentra la actriz y emite un rugido, en alusión al león, símbolo con el que se identifica en el Galatasaray.

Desde el interior del automóvil, la China responde con otro rugido, en un gesto que muchos interpretaron como una muestra de complicidad y una forma de desmentir los rumores de separación. Minutos después, la actriz publicó el detrás de escena de la grabación, donde también se escuchan las voces y las risas de los hijos de ambos, quienes habrían participado del momento.

El fuerte cruce entre Mauro Icardi y Yanina Latorre

La publicación no quedó solo en el video. Mauro Icardi utilizó sus historias de Instagram para responder directamente a Yanina Latorre, quien había afirmado que la relación estaba atravesando un momento delicado. El futbolista compartió una imagen editada de la conductora y le dedicó un mensaje con fuertes descalificaciones.

La periodista no tardó en responder desde sus propias redes sociales. En su descargo, cuestionó la reacción del delantero, recordó episodios de su vida sentimental y sostuvo que sus comentarios lo habían incomodado.

Además, hizo referencia al video publicado por la pareja y cuestionó que una de las hijas de Icardi hubiera participado en la grabación. El intercambio volvió a instalar el conflicto entre ambos y sumó un nuevo capítulo a la exposición pública que rodea la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, una de las parejas más seguidas del espectáculo argentino.

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