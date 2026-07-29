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El sugestivo posteo de Zaira Nara en medio de los rumores de distanciamiento con Wanda

La modelo compartió una imagen desde Ibiza junto a su hijo y una de sus sobrinas, mientras crecen las versiones sobre una supuesta interna familiar.

¿PELEADAS?. Crecen los rumores que hablan de un supuesto distanciamiento entre Wanda y Zaira Nara.
¿PELEADAS?. Crecen los rumores que hablan de un supuesto distanciamiento entre Wanda y Zaira Nara.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Zaira Nara compartió en Ibiza una foto junto a la hija de Wanda Nara, tras los rumores de un supuesto distanciamiento entre ambas surgidos en redes sociales.
  • Las versiones iniciaron por un sugestivo mensaje de Wanda, quien además afronta en Italia un duro conflicto judicial con Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas.
  • El gesto busca matizar la interna familiar, mientras la disputa con Icardi promete extenderse y complicar el regreso de las menores a la Argentina para el inicio escolar.
Resumen generado con IA

En medio de los rumores que hablan de un supuesto distanciamiento con su hermana Wanda Nara, Zaira Nara reapareció en las redes sociales con un llamativo posteo desde Ibiza, donde disfruta de unas vacaciones junto a sus hijos.

Las especulaciones sobre una posible interna familiar comenzaron días atrás, luego de una publicación de Wanda en Instagram que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a la modelo. "Pensé que eras de mi team", escribió la empresaria, alimentando las versiones sobre una supuesta traición.

A partir de esa frase surgieron distintas hipótesis, que incluyeron desde reclamos familiares hasta la posibilidad de que todo formara parte de una estrategia de marketing para promocionar un aire acondicionado.

Sin hacer referencias directas a la polémica, Zaira compartió una historia que pareció enviar otra señal. La modelo publicó una captura de una videollamada en la que aparecen ella, su hijo Viggo e Isabella Icardi, una de las hijas de Wanda y Mauro Icardi.

"Primo extraña prima", escribió junto a la imagen, dejando entrever que, al menos con sus sobrinas, mantiene un vínculo cercano.

Por ahora, la conductora optó por mantenerse al margen del conflicto mediático y no hizo declaraciones sobre el difícil momento que atraviesa su hermana.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Mientras tanto, Wanda continúa enfrentando un conflicto judicial con Mauro Icardi en Italia por la situación de sus hijas.

La empresaria denunció públicamente que el futbolista se negó a firmar la documentación necesaria para emitir nuevos pasaportes para las niñas, luego de que los originales fueran robados el día de la final del Mundial 2026.

La situación genera preocupación porque las menores, que permanecen en Italia, deberían regresar a la Argentina antes del viernes para poder comenzar las clases el lunes 3 de agosto.

Tras una audiencia judicial, Wanda compartió un mensaje en sus redes sociales.

"Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar piso argentino", expresó.

Por su parte, Mauro Icardi también dio su versión de los hechos y aseguró que la resolución aún no fue adoptada por la Justicia italiana.

"La jueza se reservó el resultado porque para la Justicia italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación", sostuvo el delantero, profundizando un conflicto que continúa sumando nuevos capítulos.

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