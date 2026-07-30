Milei prepara una cadena nacional: los ejes de la reforma para "blindar" el Banco Central

Puesta en escena y el "tridente" económico

Bajo la supervisión estética del cineasta presidencial Santiago Oria, el mandatario grabará el mensaje en el Salón Blanco de la Casa Rosada. No estará solo: se espera que lo acompañen las figuras clave detrás de la redacción del proyecto: el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el actual presidente del BCRA, Santiago Bausili.