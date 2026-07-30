Política

Milei prepara una cadena nacional: los ejes de la reforma para "blindar" el Banco Central

El Presidente grabará el mensaje este jueves en el Salón Blanco junto a su equipo económico. La iniciativa busca prohibir por ley la emisión monetaria para financiar el déficit y dotar de total autonomía al organismo.

El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional.
El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional. FOTO TOMADA DE MDZOL.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei anunciará esta noche por cadena nacional un proyecto para reformar el Banco Central y prohibir por ley la emisión para financiar el déficit fiscal.
  • Acompañado por su equipo económico, la norma prevé sanciones penales a funcionarios que emitan dinero y reducirá la función del BCRA a preservar la estabilidad monetaria.
  • El Ejecutivo enviará la iniciativa a Diputados buscando una independencia del organismo que trascienda los ciclos políticos y consolide la baja de la inflación en Argentina.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei presentará esta noche, a partir de las 20, un proyecto de reforma profunda a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mensaje, que será transmitido por cadena nacional, representa uno de los pilares estructurales del programa económico libertario y busca establecer un nuevo paradigma de estabilidad monetaria en el país.

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Puesta en escena y el "tridente" económico

Bajo la supervisión estética del cineasta presidencial Santiago Oria, el mandatario grabará el mensaje en el Salón Blanco de la Casa Rosada. No estará solo: se espera que lo acompañen las figuras clave detrás de la redacción del proyecto: el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el actual presidente del BCRA, Santiago Bausili.

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Esta puesta en escena busca proyectar una imagen de unidad y solidez técnica ante los argentinos, al resaltar que la reforma es el resultado de un trabajo coordinado entre las distintas áreas que manejan el rumbo financiero del país.

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El fin de la "maquinita" y sanciones penales

El corazón de la reforma es la prohibición estricta de la emisión monetaria para financiar el Tesoro. El proyecto apunta a eliminar de forma permanente la asistencia del BCRA al Estado Nacional para cubrir el déficit fiscal. Según trascendió, la norma incluirá un régimen de sanciones penales para aquellos funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la creación de dinero para fines fiscales.

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Asimismo, la propuesta busca simplificar la misión del organismo. Actualmente, el BCRA tiene objetivos múltiples (como el desarrollo con equidad social y el pleno empleo); el nuevo texto los reducirá a un propósito único y técnico: preservar la estabilidad de la moneda y funcionar exclusivamente como un "servicio de liquidez" para la economía, eliminando además las "utilidades ficticias" y las letras intransferibles.

El camino legislativo y la independencia total

Con este anuncio, el Poder Ejecutivo da el primer paso para enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde espera iniciar una negociación inmediata. La apuesta de Milei es dotar al Banco Central de una independencia real que trascienda los ciclos políticos, endureciendo las condiciones para remover o modificar la integración de su directorio.

La Casa Rosada considera que este "blindaje" al BCRA es una pieza prioritaria para consolidar la baja de la inflación y generar confianza en los mercados internacionales. Tras la emisión del mensaje, el Gobierno volcará sus esfuerzos a la arena parlamentaria, donde buscará los consensos necesarios para convertir en ley lo que el Presidente define como el fin de la "estafa inflacionaria".

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