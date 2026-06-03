El BCRA adquirió más de U$S40 millones y cumplió la meta anual de compra de dólares en cinco meses

Resumen para apurados
- El BCRA alcanzó este miércoles en Argentina la meta anual de acumulación de reservas tras comprar U$S43 millones y superar los U$S10.000 millones adquiridos en cinco meses.
- Desde enero, la entidad acumuló 100 ruedas de saldo positivo, destacando la compra récord de U$S457 millones en abril y un saldo favorable de U$S2.596 millones durante mayo.
- Tras superar la meta de reservas de 2026, el equipo económico nacional proyecta ahora un objetivo más ambicioso para sumar hasta U$S24.000 millones en lo que resta del año.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó este miércoles un nuevo hito en su estrategia de acumulación de reservas al superar los U$S10.000 millones en compras de divisas.
Con la adquisición de U$S43 millones en la jornada, la entidad monetaria llegó a un total de U$S10.020 millones desde el inicio del actual esquema monetario y cumplió así el 100% de la meta prevista para todo 2026.
A pesar de haber alcanzado el objetivo anual, el equipo económico mantiene una meta más ambiciosa y apunta a sumar hasta U$S24.000 millones a lo largo del año. Desde enero, el BCRA logró sostener una racha de 100 ruedas con saldo positivo, con excepción del 2 de enero. La mayor compra diaria se registró el 10 de abril, cuando incorporó U$S457 millones, consignó Infobae.
Las proyecciones oficiales iniciales ubicaban el saldo neto de compras para 2026 en un rango de entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones, condicionado por la disponibilidad de dólares y la demanda de pesos en el mercado local. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, “la dinámica de estos factores será determinante para cumplir las metas anuales”.
En los últimos días, la autoridad monetaria continuó fortaleciendo su posición. Durante la última semana acumuló compras por U$S761 millones, mientras que mayo cerró con un saldo positivo de U$S2.596 millones. En lo que va de junio, las adquisiciones ya alcanzan los U$S273 millones.