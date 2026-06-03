El BCRA adquirió más de U$S40 millones y cumplió la meta anual de compra de dólares en cinco meses

A pesar de haber alcanzado el objetivo anual, el equipo económico mantiene una meta más ambiciosa y apunta a sumar hasta U$S24.000 millones a lo largo del año. Desde enero, el BCRA logró sostener una racha de 100 ruedas con saldo positivo, con excepción del 2 de enero. La mayor compra diaria se registró el 10 de abril, cuando incorporó U$S457 millones, consignó Infobae.