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Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA

La calificación corresponde a quienes acumulan más de un año de mora. Qué consecuencias tiene y cómo regularizar la deuda.

Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El BCRA clasifica en Argentina a personas o empresas en Situación 5 como deudores irrecuperables cuando acumulan más de un año de mora por incumplimiento de pagos.
  • La Central de Deudores recopila datos financieros de 24 meses. Esta categoría refleja escasa posibilidad de cobro y bloquea el acceso a nuevos créditos en el sistema.
  • Para salir de esta situación, los deudores deberán negociar el pago, obtener un certificado de libre deuda y solicitar la actualización de sus antecedentes crediticios.
Resumen generado con IA

Una persona o empresa es considerada deudor irrecuperable cuando acumula más de un año de atraso en el pago de una deuda y queda clasificada en la Situación 5 de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

La Central de Deudores reúne información sobre las financiaciones de los últimos 24 meses que informan bancos, emisoras de tarjetas de crédito, otros proveedores de crédito y fideicomisos financieros. Para consultar el registro, se necesita el CUIT, CUIL o CDI.

Qué significa ser un deudor irrecuperable

La Situación 5 corresponde a atrasos superiores a 365 días desde el primer incumplimiento. La categoría refleja una perspectiva de cobro nula o escasa.

Además del tiempo de mora, las entidades consideran el estado jurídico del cliente, la información del resto del sistema financiero y la situación de entidades que dejaron de operar. La clasificación también puede involucrar a clientes en procesos judiciales de cobro o quiebra.

Qué consecuencias tiene la Situación 5

La calificación de deudor irrecuperable dificulta el acceso a nuevos productos financieros. Los bancos y otras entidades consultan el historial crediticio antes de otorgar préstamos, tarjetas de crédito y otras financiaciones.

La deuda puede figurar en la Central de Deudores del BCRA y en bases de datos comerciales privadas como Veraz. La información puede permanecer en los informes comerciales durante un plazo legal de hasta 5 años desde el inicio de la mora, incluso después de la cancelación de la deuda.

La actualización de la información requiere que la entidad acreedora informe el cambio de situación. Por eso, el comprobante de pago y el certificado de libre deuda resultan documentos clave para reclamar una corrección si el registro no refleja la situación actual.

Cómo consultar si una deuda está en Situación 5

La consulta se realiza en la Central de Deudores del BCRA con el CUIT, CUIL o CDI. El informe muestra la entidad que informó la financiación, el monto adeudado, la calificación asignada, los días de atraso y las observaciones correspondientes.

Las categorías principales son:

Situación 1: Normal. Atraso de hasta 31 días.

Situación 2: Riesgo bajo. Mora de más de 31 y hasta 90 días.

Situación 3: Riesgo medio. Mora de más de 90 y hasta 180 días.

Situación 4: Riesgo alto. Mora de más de 180 días y hasta un año.

Situación 5: Irrecuperable. Atrasos superiores a un año.

Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica.

El Reporte Veraz ofrece información adicional porque puede incluir deudas comerciales, cheques rechazados y juicios. El titular puede solicitar el acceso gratuito a su informe una vez cada seis meses mediante el derecho de acceso previsto por la normativa de protección de datos personales.

Cómo regularizar una deuda irrecuperable

El primer paso consiste en contactar a la entidad acreedora o al estudio jurídico a cargo de la deuda. La negociación puede incluir un plan de pagos o una cancelación con quita, según el acuerdo alcanzado.

Una vez saldada la obligación, el deudor debe solicitar un certificado de libre deuda. El documento permite acreditar la cancelación y pedir la actualización de la información ante la entidad que informó la deuda.

Si el reporte continúa mostrando una deuda cancelada o contiene información incorrecta, el titular puede iniciar un reclamo y presentar la documentación que respalde la corrección solicitada

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