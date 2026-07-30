Seguridad

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos

Habrían presentado los documentos para justificar inasistencias laborales.

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos
Hace 2 Hs

Dos jóvenes de 25 años fueron acusadas de utilizar certificados médicos presuntamente falsificados para justificar inasistencias laborales. Ambas trabajaban en el mismo comercio de Yerba Buena y habrían presentado documentación con membrete del Hospital Centro de Salud.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila. Durante una audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael formalizó la acusación contra las mujeres por el delito de uso de documento falsificado o adulterado.

Según la investigación, una de las acusadas presentó el 2 de mayo un certificado fechado el 26 de abril, que indicaba un diagnóstico de gastroenteritis y seis días de reposo. La otra habría enviado y luego presentado en su trabajo, el 4 de junio, un certificado que prescribía 72 horas de licencia por el mismo cuadro.

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De acuerdo con el MPF, las averiguaciones realizadas ante el hospital permitieron determinar que las profesionales mencionadas en ambos documentos no emitían certificados de esas características. La jueza interviniente hizo lugar al pedido fiscal y dispuso para ambas la prohibición de acercarse, hostigar, intimidar o realizar actos de turbación hacia su empleador durante seis meses.

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