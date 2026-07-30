LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
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