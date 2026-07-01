Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

El Mundial 2026 continúa este miércoles con una nueva jornada de los 16avos de final, instancia que ya comenzó a definir el cuadro de los octavos y que promete otros tres encuentros cargados de expectativa. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos saldrán a la cancha con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda, aunque enfrente tendrán rivales dispuestos a dar la sorpresa.