Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Resumen para apurados
- Inglaterra, Bélgica y EE. UU. buscan este miércoles clasificar a octavos del Mundial 2026 al enfrentar a Congo, Senegal y Bosnia por la llave de 16avos de final.
- Los favoritos avanzaron como líderes de zona y enfrentan a rivales que clasificaron como mejores terceros. Los partidos serán transmitidos en vivo por TV y plataformas online.
- Los ganadores se sumarán en octavos de final a selecciones ya clasificadas como Brasil y Francia, definiendo los cruces definitivos en la lucha por el título mundial.
El Mundial 2026 continúa este miércoles con una nueva jornada de los 16avos de final, instancia que ya comenzó a definir el cuadro de los octavos y que promete otros tres encuentros cargados de expectativa. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos saldrán a la cancha con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda, aunque enfrente tendrán rivales dispuestos a dar la sorpresa.
La actividad comenzará a las 13 con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El conjunto inglés, que terminó como líder del Grupo L, parte como uno de los favoritos para quedarse con el encuentro, mientras que el seleccionado africano, clasificado como uno de los mejores terceros del Grupo K, buscará prolongar su histórico recorrido en la Copa del Mundo.
El partido se puede ver en vivo a través de las señales de DSports, DGO y Paramount+
Más tarde, a partir de las 17, Bélgica se enfrentará con Senegal en uno de los cruces más atractivos del día. Los belgas llegan tras finalizar primeros en el Grupo G, mientras que los africanos avanzaron como terceros del Grupo I. Por el presente de ambos equipos, se espera un partido parejo y con pronóstico abierto.
El partido se puede ver en vivo a través de las señales de DSports, DGO. Flow 109 y Paramount+.
La jornada se cerrará desde las 21 con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. El conjunto norteamericano accedió a la fase eliminatoria como líder del Grupo D, mientras que los europeos consiguieron su clasificación tras finalizar terceros en el Grupo B.
El partido se puede ver en vivo a través de las señales de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports y DGO.
Los tres ganadores se sumarán a las selecciones que ya aseguraron su lugar en los octavos de final durante las primeras llaves de la fase eliminatoria. Hasta el momento, Brasil, Francia, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega y México lograron avanzar y continúan en la lucha por el título mundial.
La agenda de este miércoles en el Mundial 2026
13.00: Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
17.00: Bélgica vs. Senegal.
21.00: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.