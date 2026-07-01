Copa del Mundo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscarán este miércoles sellar su clasificación a los octavos de final.

Harry Kane.
Harry Kane.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Inglaterra, Bélgica y EE. UU. buscan este miércoles clasificar a octavos del Mundial 2026 al enfrentar a Congo, Senegal y Bosnia por la llave de 16avos de final.
  • Los favoritos avanzaron como líderes de zona y enfrentan a rivales que clasificaron como mejores terceros. Los partidos serán transmitidos en vivo por TV y plataformas online.
  • Los ganadores se sumarán en octavos de final a selecciones ya clasificadas como Brasil y Francia, definiendo los cruces definitivos en la lucha por el título mundial.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 continúa este miércoles con una nueva jornada de los 16avos de final, instancia que ya comenzó a definir el cuadro de los octavos y que promete otros tres encuentros cargados de expectativa. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos saldrán a la cancha con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda, aunque enfrente tendrán rivales dispuestos a dar la sorpresa.

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

La actividad comenzará a las 13 con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El conjunto inglés, que terminó como líder del Grupo L, parte como uno de los favoritos para quedarse con el encuentro, mientras que el seleccionado africano, clasificado como uno de los mejores terceros del Grupo K, buscará prolongar su histórico recorrido en la Copa del Mundo. 

El partido se puede ver en vivo a través de las señales de DSports, DGO y Paramount+

Más tarde, a partir de las 17, Bélgica se enfrentará con Senegal en uno de los cruces más atractivos del día. Los belgas llegan tras finalizar primeros en el Grupo G, mientras que los africanos avanzaron como terceros del Grupo I. Por el presente de ambos equipos, se espera un partido parejo y con pronóstico abierto.

El partido se puede ver en vivo a través de las señales de DSports, DGO. Flow 109 y Paramount+.

La jornada se cerrará desde las 21 con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. El conjunto norteamericano accedió a la fase eliminatoria como líder del Grupo D, mientras que los europeos consiguieron su clasificación tras finalizar terceros en el Grupo B.

El partido se puede ver en vivo a través de las señales de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports y DGO.

Los tres ganadores se sumarán a las selecciones que ya aseguraron su lugar en los octavos de final durante las primeras llaves de la fase eliminatoria. Hasta el momento, Brasil, Francia, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega y México lograron avanzar y continúan en la lucha por el título mundial.

La agenda de este miércoles en el Mundial 2026

13.00: Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

17.00: Bélgica vs. Senegal.

21.00: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Temas Mundial 2026 EuropaInglaterraEl MollarBélgicaEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026 en vivo junto a La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA

Mundial 2026 en vivo junto a "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Vivo
Mundial 2026, EN VIVO: hoy juegan Inglaterra-Congo y Estados Unidos-Bosnia

Mundial 2026, EN VIVO: hoy juegan Inglaterra-Congo y Estados Unidos-Bosnia

LA GACETA, en Miami: el motorhome más argentino recorre el Mundial con Malvinas, Maradona, Messi y un sueño albiceleste

LA GACETA, en Miami: el motorhome más argentino recorre el Mundial con Malvinas, Maradona, Messi y un sueño albiceleste

¡Para colgar en la pared! Este sábado se viene un póster gigante e imperdible de la Selección de regalo con LA GACETA

¡Para colgar en la pared! Este sábado se viene un póster gigante e imperdible de la Selección de regalo con LA GACETA

Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

Más visto en Mundial 2026
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
2

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca
3

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la Tri
4

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
5

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales
6

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Más Noticias
Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la Tri

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Comentarios