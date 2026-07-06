La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

En la misma línea, remarcó que toda la atención está puesta en el rendimiento de Egipto y no en las individualidades del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel", sostuvo.