La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Resumen para apurados
- Ibrahim Hassan, del cuerpo técnico de Egipto, desafió a Argentina previo al choque de octavos del Mundial 2026 al afirmar que su equipo cuenta con 'Salah y 26 Messis'.
- Tras eliminar a Australia en dieciseisavos de final, el seleccionado egipcio busca evitar la intimidación ante Lionel Messi enfocándose en su propio juego colectivo.
- Este cruce de octavos de final medirá la fortaleza colectiva de Egipto frente al favoritismo de Argentina, añadiendo una alta expectativa de cara al pase a cuartos de final.
La cuenta regresiva para el choque entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 ya comenzó y, en la previa, desde el conjunto africano buscaron enviar un mensaje de confianza. Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico que encabeza su hermano Hossam Hassan, dejó una declaración que rápidamente dio que hablar al comparar el poderío de ambos equipos.
"Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense", expresó el ayudante de campo en una entrevista con el canal egipcio Sada al-Balad, en alusión a la fortaleza colectiva de su seleccionado.
Más allá del reconocimiento hacia el capitán argentino, Hassan insistió en que el plantel no debe sentirse intimidado por la presencia del mejor futbolista del mundo. "No vemos a Messi; les decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival", afirmó.
En la misma línea, remarcó que toda la atención está puesta en el rendimiento de Egipto y no en las individualidades del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel", sostuvo.
Egipto llega a esta instancia del Mundial con la moral en alto luego de eliminar a Australia en los dieciseisavos de final. Ese triunfo alimentó la ilusión de un plantel que, según Hassan, nunca se conformó con participar de la máxima cita del fútbol.
"Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo", concluyó.