Abad habló de “mala intención” en las críticas de Catalán

El titular de Economía insistió con que, cuando estaba en el gabinete nacional, Catalán debió haber tenido una postura de acercamiento con las provincias, para establecer qué necesitan los gobernadores y cómo se puede efectuar una administración basada en el diálogo institucional para la construcción política de la Argentina en un desarrollo armónico. En este aspecto, le recordó al titular de LLA la reunión que esta semana mantuvieron el actual ministro del Interior, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales, en general, y con Jaldo, en particular, en sendas reuniones donde se analizaron las inquietudes de los distritos del país para reactivar obras de infraestructura. “Son momentos de construir y no solo de criticar. Al presidente de LLA en Tucumán no lo hemos escuchado hacer una propuesta concreta en beneficio de los tucumanos”, finalizó Abad.