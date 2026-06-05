Política

Abad habló de “mala intención” en las críticas de Catalán

El ministro de Economía defendió el manejo financiero de la gestión de Jaldo.

DANIEL ABAD. El ministro de Economía defendió el manejo financiero de la gestión de Jaldo.
DANIEL ABAD. El ministro de Economía defendió el manejo financiero de la gestión de Jaldo.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 7 Min

“Es increíble la ignorancia o mala intención en el manejo de los números que revolean supuestos aspirantes a gobernar a la provincia”. De esta manera, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, contestó las críticas efectuadas por el titular de la filial Tucumán de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán. El director de YPF había exigido a la administración del gobernador Osvaldo Jaldo transparencia en la difusión y el manejo de las cuentas públicas.

Abad, en este aspecto, le recordó al funcionario nacional que Tucumán recibió en mayo recursos por $ 233.000 millones en términos netos. “Comparados con 2025 el IVA retrocedió un 9,5% en términos reales, mientras que los impuestos netos bajaron un 20,8%”, destacó el ministro. Asimismo, acotó que el impuesto a las Ganancias creció en ese período un 25,7%, por debajo de la inflación. “Todos los distritos tuvieron la misma perfomance según datos oficiales. Confundir para aparecer en los medios y redes sociales por un minuto de fama desde 1.300 kilómetros de distancia y sentado cómodamente en una silla cobrando millones de pesos mensuales, es la política que proponen estos  personajes”, fustigó Abad en referencia al ex ministro del Interior de la gestión presidencial de Javier Milei. “Todos los fondos aplicados al presupuesto provincial son controlados por el Tribunal de cuentas antes y después en el control posterior”, agregó.

El titular de Economía insistió con que, cuando estaba en el gabinete nacional, Catalán debió haber tenido una postura de acercamiento con las provincias, para establecer qué necesitan los gobernadores y cómo se puede efectuar una administración basada en el diálogo institucional para la construcción política de la Argentina en un desarrollo armónico. En este aspecto, le recordó al titular de LLA la reunión que esta semana mantuvieron el actual ministro del Interior, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales, en general, y con Jaldo, en particular, en sendas reuniones donde se analizaron las inquietudes de los distritos del país para reactivar obras de infraestructura. “Son momentos de construir y no solo de criticar. Al presidente de LLA en Tucumán no lo hemos escuchado hacer una propuesta concreta en beneficio de los tucumanos”, finalizó Abad.

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