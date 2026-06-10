Seguridad

Investigan a una pareja por falsificar recetas médicas en Tucumán

Habrían usado documentos apócrifos para retirar insumos médicos.

La pareja presentó 53 recetas médicas del hospital Obarrio apócrifas utilizando los datos de un médico nefrólogo.
La pareja presentó 53 recetas médicas del hospital Obarrio apócrifas utilizando los datos de un médico nefrólogo.
Hace 2 Hs

Un matrimonio deberá pagar una reparación económica de $500.000 y realizar trabajo comunitario tras ser procesados por el Ministerio Público Fiscal por haber falsificado la firma de un médico para utilizar recetas médicas apócrifas para retirar pañales y medicamentos a nombre de su hija discapacitada.

El caso es investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafa y Cibercriminalidad I que dirige Diego López Ávila. Según explicó la auxiliar de fiscal Emely Rafael, la maniobra desplegada por Elizabeth Romano y Nicolás Álvarez consistió en concurrir en diferentes oportunidades a la mesa de entradas de la Unidad de Gestión Provincial del programa Incluir Salud Tucumán para presentar 53 recetas médicas del hospital Obarrio apócrifas utilizando los datos de un médico nefrólogo, sin su consentimiento e imitando su caligrafía, con el fin de obtener un beneficio económico ilegítimo.

A través de estas recetas el matrimonio inició expedientes administrativos, tramitados entre abril de 2024 y julio de 2025, para obtener pañales descartables, materiales de curación y medicamentos como Hipoglós, amoxicilina, ibuprofeno y Barex Unipeg.

Los roles

De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, los acusados se distribuyeron las tareas. “Romano, en su carácter de apoderada ante Anses de la menor beneficiaria, quien tiene una discapacidad, se encargaba de presentar físicamente las recetas apócrifas en la mesa de entradas del programa, iniciar los expedientes administrativos y lograr las auditorías aprobatorias. Álvarez, por su parte se encargaba de concurrir a las farmacias oficiales con convenio del programa para proceder al retiro físico de los insumos y medicamentos, firmando los retiros con su propio DNI”, explicó Rafael.

La maniobra fue detectada por la médica auditora del programa cuando advirtió anomalías caligráficas en una receta de pañales. Al confirmar que el médico damnificado no había firmado las recetas denunciaron la situación.

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En un allanamiento practicado en el domicilio de los acusados en octubre del año pasado, los efectivos secuestraron más de cien recetarios con membretes del hospital Obarrio, anotadores comerciales, dos celulares, y el acopio de cajas cerradas de Hipoglós, bolsas de pañales para adultos, y alrededor de dos decenas de paquetes de algodón.

Ayer el Ministerio Público Fiscal los imputó como coautores de los delitos de documento falso o adulterado en concurso ideal con estafa en perjuicio de la administración pública.

Los acusados, junto con su abogado Miguel Luna, ofrecieron una suspensión de juicio a prueba que consiste en abonar $500.000 a modo de resarcimiento y a realizar tres horas semanales de tareas comunitarias en una fundación de Yerba Buena durante un año

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“Entendemos que es un caso bastante particular y que lo atraviesan situaciones de vulnerabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la particular situación en la que se encuentra la menor”, manifestó la representante del MPF luego de aceptar la propuesta de los imputados.

Tras analizar el acuerdo, la jueza Isolina Apás Perez de Nucci aprobó la probation.

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