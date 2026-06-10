Investigan a una pareja por falsificar recetas médicas en Tucumán

Los roles

De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, los acusados se distribuyeron las tareas. “Romano, en su carácter de apoderada ante Anses de la menor beneficiaria, quien tiene una discapacidad, se encargaba de presentar físicamente las recetas apócrifas en la mesa de entradas del programa, iniciar los expedientes administrativos y lograr las auditorías aprobatorias. Álvarez, por su parte se encargaba de concurrir a las farmacias oficiales con convenio del programa para proceder al retiro físico de los insumos y medicamentos, firmando los retiros con su propio DNI”, explicó Rafael.