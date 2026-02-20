Secciones
Ficha médica: quiénes tienen que hacerla obligatoriamente y dónde conseguirla

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, se realizarán recorridos por las escuelas públicas y luego por las privadas y confesionales para que los alumnos puedan realizar allí las fichas médicas.

Ficha médica: quiénes tienen que hacerla obligatoriamente y dónde conseguirla Foto: LV12
Hace 1 Hs

El inicio de clases está cada vez más cerca y los centros de salud ya empezaron a llenarse de niños con sus madres y padres buscando atención médica. Es que los establecimientos educativos tienen un requisito indispensable que hay que presentar a comienzos de año: la ficha médica. Pero este documento no es de presentación obligatoria para todos los estudiantes de todos los niveles, sino solo para algunos.

Vuelta a clases: hasta cuándo se podrá entregar la ficha médica

Las autoridades de la provincia ya organizaron el protocolo para las próximas semanas. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de Tucumán coordinaron acciones conjuntas para garantizar la realización de exámenes y chequeos médicos obligatorios en las escuelas de la provincia. Los profesionales de la salud llegarán a las instituciones según un cronograma que será informado oportunamente, para que los alumnos puedan hacerse en sus propias escuelas los controles.

¿Para quiénes es obligatoria la ficha médica escolar?

La finalidad de la ficha médica es que se realice solo para el ingreso al sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. La ficha médica de salud deberá hacerse solo por ingreso por primera vez a la institución educativa o al empezar el ciclo inicial –jardín–, primaria –primer grado– o secundaria –primer año–. Esta debe ser firmada y sellada por los profesionales de la salud competentes conforme al formulario indicado.

Además, cada año los estudiantes deben presentar el certificado de salud que será firmado y sellada por los profesionales de la salud competentes conforme al formulario, que es distinto al de la ficha médica. La descarga de todos los formularios puede hacerse desde el sitio web del Ministerio de Salud Pública o copiando el siguiente link en tu navegador: https://msptucuman.gov.ar/ficha-medica-escolar/.

Se realizarán fichas médicas en las escuelas

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó que las fichas médicas escolares se realizarán por tercer año consecutivo en el marco del operativo ‘La Salud va a la Escuela’, una estrategia implementada con éxito durante los dos años anteriores en toda la provincia.

“Vamos a seguir haciéndolo muy bien como los años anteriores, en los que tuvimos mucha concurrencia porque es un lugar de fácil acceso para la comunidad. Hemos garantizado la llegada a todas las escuelas de la provincia. Comenzaremos con las escuelas públicas, luego las parroquiales y privadas”, señaló el ministro Luis Medina Ruiz.

