Ficha médica: quiénes tienen que hacerla obligatoriamente y dónde conseguirla

El inicio de clases está cada vez más cerca y los centros de salud ya empezaron a llenarse de niños con sus madres y padres buscando atención médica. Es que los establecimientos educativos tienen un requisito indispensable que hay que presentar a comienzos de año: la ficha médica. Pero este documento no es de presentación obligatoria para todos los estudiantes de todos los niveles, sino solo para algunos.