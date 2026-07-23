Yerba Buena: "La Muni Cerca" llega a la rotonda de avenida Perón y Camino a Horco Molle

Resumen para apurados
- El municipio de Yerba Buena realizará 'La Muni Cerca' este viernes 24 de julio en Av. Perón y Horco Molle para descentralizar trámites y servicios vecinales.
- De 9 a 19 hs, la iniciativa ofrecerá Eco Canje, vacunación, atención veterinaria y trámites. En caso de lluvia, el evento se trasladará a la Escuela Petrona de Adami.
- La propuesta busca fortalecer el vínculo comunitario y agilizar la resolución de reclamos, evitando traslados lejanos o turnos previos para las familias locales.
El municipio de Yerba Buena volverá a trasladar sus servicios a los barrios con una nueva edición de “La Muni Cerca, la Muni en tu barrio”, una propuesta que busca facilitar trámites, consultas y gestiones sin que los vecinos tengan que acercarse a las oficinas municipales.
La jornada se realizará este viernes 24 de julio, de 9 a 19, en la rotonda de avenida Perón y Camino a Horco Molle. Durante todo el día, distintas áreas del municipio brindarán atención personalizada para recibir consultas, reclamos, propuestas y orientar a los vecinos sobre diversos servicios.
La iniciativa apunta a reforzar el vínculo entre el municipio y la comunidad, llevando respuestas directas a distintos sectores de la ciudad. En un mismo lugar, los vecinos podrán realizar gestiones, acceder a asesoramiento y resolver trámites vinculados con áreas municipales.
Además de la atención administrativa, la jornada incluirá Eco Canje, vacunación para completar el carnet, atención veterinaria y una feria de emprendedores. También habrá espacios de asesoramiento y servicios destinados a acompañar a las familias de la zona.
Desde el municipio remarcaron que la propuesta está pensada para acercar soluciones concretas a los barrios y facilitar el acceso a servicios que muchas veces requieren traslados o turnos previos.
En caso de que las condiciones climáticas impidan desarrollar la actividad al aire libre, el operativo se trasladará a la *Escuela Petrona de Adami, ubicada en **avenida Perón y Saavedra Lamas, manteniendo el mismo horario de atención, de 9 a 19.
La convocatoria está dirigida especialmente a los vecinos de las zonas cercanas, aunque la atención estará abierta a todos los ciudadanos que quieran acercarse para realizar trámites, recibir asesoramiento o participar de las actividades previstas.
Esta info puede servirte
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/XRdH2tDvEaZnNMaW6
Día: Viernes 24 de julio
Horarios: 9 a 19 hs.
Dirección: Rotonda de av. Perón y Camino a Horco Molle.