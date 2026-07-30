Cuba abre amplios sectores a la inversión privada

Para este experto, algunas de las actividades autorizadas seguirán estando fuera del alcance financiero del sector privado cubano. “Para invertir en la minería, en la extracción de petróleo o en la producción de azúcar, hace falta un capital que la mayoría de las mipymes cubanas no tienen”, explicó. “Inevitablemente, muchas inversiones que se pueden hacer en estos sectores que se despenalizan van a necesitar la inversión de capital extranjero”, precisó.