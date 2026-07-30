Cuba abre amplios sectores a la inversión privada

LA HABANA, Cuba.- La isla caribeña, último bastión comunista en América, bajo fuerte presión de Washington, anunció la apertura a privados de sectores como surtidores, farmacias y las energías renovables, después de que el Parlamento aprobara un paquete de medidas a favor de la economía de mercado.
El gobierno comunista redujo drásticamente el número de actividades que por décadas estuvieron prohibidas a los capitales privados de origen cubano. El 18 de junio, el Legislativo había dado luz verde a la reforma.
Estos anuncios marcan un punto de inflexión histórico para Cuba y su economía socialista de planificación centralizada, que lleva años sumida en una profunda crisis, agravada por las sanciones de Washington.
El presidente Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla de 9,4 millones de habitantes y ha amenazado con tomar su control, al considerar que representa una “amenaza extraordinaria” a la seguridad estadounidense.
Al embargo económico vigente desde 1962, Trump sumó en enero un bloqueo petrolero y sanciones que han llevado a la economía cubana al borde del colapso, con cinco apagones generales en lo que va de año, escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel permitirá el ingreso de capital privado en ramas enteras de la economía. Además del sector energético y el de fármacos, la reforma abrirá el mercado de residencias de ancianos, terminales de pasajeros y de carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables, y operaciones petroleras y mineras (con condiciones).
Ana Diego, una cubana de 66 años que tuvo que volver a emplearse en la empresa estatal de la que se había jubilado para sobrevivir, saludó el anuncio. “Todo el mundo sabe que en este momento estamos subsistiendo por las mipymes (pequeñas y medianas empresas privadas)”, explicó. “Hay que buscar alguna solución, porque la realidad es que la gente está sin medicamentos, sin alimentos”, dice.
Ante el Parlamento, el primer ministro Manuel Marrero precisó este miércoles que, de las 176 medidas promercado aprobadas en junio, 110 ya están en implementación y que el resto comenzará a aplicarse en septiembre.
Como ejemplo, señaló que se han otorgado autorizaciones a más de 100 actores no estatales para comercializar de manera mayorista combustible, y que se aprobó el primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible, sin dar detalles. “Los resultados se alcanzarán gradualmente y a partir de ahora comienza la etapa más difícil, donde debemos garantizar la aplicación efectiva” de las medidas, añadió Marrero.
Banca y azúcar
Otras áreas cobijadas por la reforma son la banca y la producción de azúcar, destacó el economista cubano, radicado en Londres, Daniel Torralbas.
Para este experto, algunas de las actividades autorizadas seguirán estando fuera del alcance financiero del sector privado cubano. “Para invertir en la minería, en la extracción de petróleo o en la producción de azúcar, hace falta un capital que la mayoría de las mipymes cubanas no tienen”, explicó. “Inevitablemente, muchas inversiones que se pueden hacer en estos sectores que se despenalizan van a necesitar la inversión de capital extranjero”, precisó.
Según los medios estatales, el Estado seguirá ocupándose de la salud y la educación, pilares de la revolución cubana, así como de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y la defensa, y la industria del tabaco. Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas funcionan en la isla, que emplean a más de un tercio de la población activa.
En el sector agrícola, se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, pero se prevé una ampliación de condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.