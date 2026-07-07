Nuevo apagón en una Cuba asfixiada por el embargo

LA HABANA, Cuba.- En un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, Cuba sufrió otro apagón generalizado, el tercero en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024. La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que se investigan las causas de la desconexión total del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.