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Nuevo apagón en una Cuba asfixiada por el embargo

Una desconexión total del sistema eléctrico volvió a afectar a la atormentada isla.

Nuevo apagón en una Cuba asfixiada por el embargo
Hace 2 Hs

LA HABANA, Cuba.- En un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, Cuba sufrió otro apagón generalizado, el tercero en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024. La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que se investigan las causas de la desconexión total del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero hacen que los cubanos enfrenten apagones diarios de unas 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

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“Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz”, declaró Meybol Font, una trabajadora independiente de 51 años. “Es agónico vivir así”, acotó la mujer.

Averías frecuentes

Es el tercer corte general desde enero, y el octavo desde finales de 2024. La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

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La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla. Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año.

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