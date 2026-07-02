LA GACETA, en Miami: dejó Cuba hace cuatro años y trabaja en una estación de servicio para mantener a sus hijos a la distancia

Una simple parada para cargar combustible terminó convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras de la cobertura del Mundial 2026. Mientras el equipo de LA GACETA descubría cómo funciona el sistema de autoservicio en una estación de servicio de Miami, una modalidad cotidiana en Estados Unidos pero todavía poco habitual para muchos argentinos, apareció Lili, una mujer cubana que hace poco más de cuatro años dejó su país para empezar de nuevo.