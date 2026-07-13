EEUU redobló la presión sobre Cuba: nuevas sanciones contra el aparato estatal y empresarial

Resumen para apurados
- EE.UU. anunció este lunes nuevas sanciones económicas contra entidades estatales y milicias de Cuba para presionar al régimen de Díaz-Canel y frenar la represión.
- Las medidas congelan bienes y prohíben operar en EE.UU. a firmas clave de turismo y combustible, agravando el bloqueo petrolero vigente desde enero y la crisis en la isla.
- Esta escalada de Trump busca asfixiar financieramente al holding militar Gaesa, lo que forzará a inversores externos a retirarse y agravará la histórica crisis económica.
Estados Unidos anunció este lunes un nuevo paquete de sanciones contra milicias populares, organismos oficiales y empresas estatales vinculadas al aparato político y económico de Cuba.
Según informó el Departamento de Estado, las medidas apuntan contra "los pilares interconectados" del aparato estatal y empresarial cubano, en una nueva escalada de la política impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Desde enero pasado, la administración estadounidense aplica un bloqueo petrolero al país caribeño, una decisión que, según distintos análisis, agravó los problemas energéticos y profundizó la crisis económica que atraviesa Cuba, considerada la peor en décadas.
Las entidades alcanzadas por las sanciones
Bajo el argumento de que actúan como "instrumentos de la represión", Estados Unidos sancionó a las milicias populares dependientes del Ministerio de las Fuerzas Armadas, las Brigadas de Respuesta Rápida, la Asociación de Combatientes de la Revolución y la corporación Antex.
A esa lista se suman el Ministerio de Turismo y los grupos empresariales Gecomex, Caudal y Gemar, además de Enetec y Coreydan, dos compañías vinculadas al sector de importación y exportación de combustibles.
Todas estas entidades tendrán congelados o confiscados los bienes que posean en Estados Unidos y quedarán impedidas de realizar operaciones comerciales con empresas o ciudadanos estadounidenses. También perderán el acceso a servicios financieros de cualquier tipo dentro del país.
El foco sobre Gaesa
Varias de las organizaciones sancionadas mantienen vínculos con Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y considerado el principal administrador de la actividad económica en Cuba.
Gaesa ya había sido objeto de sanciones el pasado 1 de mayo y, según el gobierno estadounidense, comenzó a desprenderse de algunos activos con el objetivo de reducir el impacto de las restricciones económicas.
En una nota explicativa, el Departamento del Tesoro aclaró que "no tiene la intención de perjudicar a personas no estadounidenses (…) por participar en transacciones que sean ordinariamente incidentales y necesarias para la liquidación de transacciones que involucren a GECOMEX, GEMAR o cualquier entidad en la que GECOMEX o GEMAR posean".
Además, señaló que aquellos inversores que no logren desprenderse de sus activos en Cuba deberán comunicarse con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), encargada de aplicar las sanciones.