Cómo es la oración milagrosa a San Rafael Arcángel para pedir por la salud de un familiar o amigo
Estas plegarias son una forma de conectar con lo sagrado y pedir fuerzas en medio del dolor. Para muchos creyentes, la intercesión de San Rafael representa una luz de esperanza en el camino hacia la sanación.
Resumen para apurados
- Creyentes católicos recurren a San Rafael Arcángel en Argentina a través de oraciones especiales para pedir la sanación y salud de sus seres queridos enfermos.
- Conocido como "medicina de Dios", San Rafael es venerado bíblicamente por sanar la ceguera de Tobit y proteger a los fieles frente a la aflicción y la enfermedad.
- Las plegarias dedicadas al arcángel se mantienen como un pilar de esperanza y sostén emocional para las familias que enfrentan momentos críticos de salud.
En momentos de angustia y enfermedad, muchos creyentes encuentran consuelo en la fe. Entre los santos y ángeles invocados en busca de alivio, San Rafael ocupa un lugar especial por su rol como sanador divino. Su nombre, Raphael, se traduce como “medicina de Dios” o “Dios ha obrado la salud”, y su figura está estrechamente asociada con la protección, la guía espiritual y la curación física y emocional.
La historia de San Rafael
La Iglesia Católica celebra su festividad el 24 de octubre, recordando su intervención en la historia del joven Tobías, narrada en el Antiguo Testamento. En el Libro de Tobías, San Rafael se presenta bajo la identidad de Azarías, un viajero que acompaña al joven en un largo y difícil trayecto. A lo largo del viaje, lo protege de peligros y, al final, le devuelve la vista a su padre, curándolo de la ceguera. Solo entonces revela su verdadera identidad: “Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor” (Tob. 12,15).
Además de curar a Tobit, el arcángel Rafael también libera a Sara, la nuera de Tobías, del demonio Asmodeo que había causado la muerte de sus anteriores esposos. Por estas razones, es considerado un poderoso intercesor en casos de enfermedad y aflicción espiritual.
Los cristianos recurren con frecuencia a su protección, especialmente cuando un ser querido atraviesa momentos delicados de salud. En este contexto, dos oraciones tradicionales a San Rafael permiten canalizar la fe y la esperanza:
Primera oración a San Rafael
“Oh poderoso Príncipe de la gloria San Rafael, llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos, guía de caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración: por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, te pido, oh glorioso protector mío, me libres de todos los males y peligros, y me acompañes en la peregrinación de esta vida mortal, para llegar felizmente a puerto de salvación en la eterna.”
Segunda oración a San Rafael
“Oh glorioso San Rafael, arcángel de la salud, guía y protector de los enfermos, te invoco con fe y humildad en este momento de necesidad. Intercede ante el trono de Dios Todopoderoso en mi nombre y en nombre de todos los enfermos. Te ruego que extiendas tus alas sanadoras sobre nosotros y que, con tu poder celestial, restaures nuestra salud y bienestar. Te imploro que nos asistas en esta hora de necesidad y que nos ayudes a encontrar consuelo y alivio en medio de la enfermedad. Amado San Rafael, ruega por nosotros y por todos los que sufren, para que podamos experimentar la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén.”