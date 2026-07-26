Cómo es la oración milagrosa a San Rafael Arcángel para pedir por la salud de un familiar o amigo

Segunda oración a San Rafael

“Oh glorioso San Rafael, arcángel de la salud, guía y protector de los enfermos, te invoco con fe y humildad en este momento de necesidad. Intercede ante el trono de Dios Todopoderoso en mi nombre y en nombre de todos los enfermos. Te ruego que extiendas tus alas sanadoras sobre nosotros y que, con tu poder celestial, restaures nuestra salud y bienestar. Te imploro que nos asistas en esta hora de necesidad y que nos ayudes a encontrar consuelo y alivio en medio de la enfermedad. Amado San Rafael, ruega por nosotros y por todos los que sufren, para que podamos experimentar la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén.”