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Boca busca los octavos de la Copa Sudamericana y defender un histórico invicto en Chile

El "Xeneize" visita a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana con la misión de sellar la clasificación a octavos de final. Además, intentará extender una racha que mantiene desde 2008 en suelo chileno.

Boca va en búsqueda de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Boca va en búsqueda de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca visitará mañana a O'Higgins a las 21:30 en Chile por la vuelta de playoffs de la Copa Sudamericana para clasificar a octavos tras ganar 1-0 en la ida.
  • El equipo llega con la ventaja lograda en La Bombonera y busca extender un invicto en suelo chileno que mantiene desde 2008. Carlos Palacios será baja por lesión.
  • Un triunfo o empate sellará el pase a octavos de final del torneo continental y consolidará la hegemonía histórica del club xeneize frente a equipos chilenos.
Resumen generado con IA

Boca afrontará mañana, desde las 21.30, uno de los partidos más importantes del semestre cuando visite a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 y definirá cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final del certamen continental.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con una mínima ventaja luego de imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera. Ese resultado le permite afrontar la serie con tranquilidad, aunque sabe que deberá sostener el rendimiento para evitar sorpresas en territorio chileno.

Además de la clasificación, Boca pondrá en juego una estadística que logró sostener durante casi dos décadas cada vez que cruzó la Cordillera.

El invicto que Boca intentará mantener en Chile

El "Xeneize" no pierde un partido en Chile desde 2008, cuando cayó frente a Colo Colo. Desde entonces disputó cinco encuentros oficiales en ese país, con un saldo de cuatro victorias y un empate.

La victoria más reciente se produjo este año, cuando derrotó 2-1 a Universidad Católica, una muestra de la solidez que consiguió como visitante frente a equipos chilenos.

Si se amplía el análisis, el historial también favorece ampliamente al conjunto argentino. Boca disputó 18 partidos oficiales en Chile, con un balance de 11 triunfos, un empate y seis derrotas. Además, cuando enfrentó a clubes trasandinos en series de eliminación directa, logró imponerse en cuatro de las cinco llaves disputadas.

Mientras el equipo se concentra en el objetivo internacional, el cuerpo técnico también sigue de cerca la situación del plantel.

Una de las principales bajas será la de Carlos Palacios, quien sufrió una nueva recaída por una molestia muscular en el aductor y quedó descartado para el viaje a Chile. El delantero todavía no logró recuperar continuidad luego de haber estado un semestre sin jugar.

Con ese panorama, Boca buscará que la noche en Rancagua tenga el desenlace esperado: avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y seguir estirando un invicto que ya lleva 18 años en suelo chileno.

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