Boca busca los octavos de la Copa Sudamericana y defender un histórico invicto en Chile

Boca afrontará mañana, desde las 21.30, uno de los partidos más importantes del semestre cuando visite a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 y definirá cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final del certamen continental.