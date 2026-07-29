Carlos Palacios vuelve a ser baja en Boca: la lesión que lo deja afuera de la Copa Sudamericana

Carlos Palacios volvió a sufrir un contratiempo físico y quedó descartado para uno de los compromisos más importantes de Boca en el semestre. El delantero chileno no integrará la delegación que viajará a Chile para enfrentar a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, un duelo en el que el "Xeneize" buscará asegurar su clasificación a los octavos de final.