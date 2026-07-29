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Carlos Palacios vuelve a ser baja en Boca: la lesión que lo deja afuera de la Copa Sudamericana

Carlos Palacios sufrió una nueva recaída muscular y no viajará con Boca a Chile para enfrentar a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. Cómo afecta su ausencia al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Carlos Palacios, de Boca, no será convocado para el partido contra O'Higgins.
Carlos Palacios, de Boca, no será convocado para el partido contra O'Higgins.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Palacios quedó descartado en Boca para la revancha de playoffs de la Copa Sudamericana en Chile contra O'Higgins tras sufrir una recaída muscular en el aductor.
  • El delantero no respondió bien a las exigencias físicas del miércoles. Es la misma molestia que lo marginó de la ida y del debut en el torneo Clausura.
  • Su baja reduce las opciones ofensivas para el cuerpo técnico y acelera la búsqueda de Boca en el mercado de pases para incorporar un nuevo atacante antes del cierre.
Resumen generado con IA

Carlos Palacios volvió a sufrir un contratiempo físico y quedó descartado para uno de los compromisos más importantes de Boca en el semestre. El delantero chileno no integrará la delegación que viajará a Chile para enfrentar a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, un duelo en el que el "Xeneize" buscará asegurar su clasificación a los octavos de final.

El futbolista fue exigido durante el entrenamiento del miércoles con la intención de evaluar su evolución, pero no respondió de la manera esperada. Tras la práctica, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena decidió no arriesgarlo y lo dejó fuera de la lista de convocados.

La ausencia representa un nuevo inconveniente para Boca, que pierde otra alternativa en ataque en una instancia decisiva del certamen continental.

Una nueva recaída para Carlos Palacios

Palacios arrastra una molestia muscular en el aductor que volvió a impedirle entrenarse con normalidad. Se trata de una nueva recaída, ya que esa misma lesión también lo había marginado del encuentro de ida frente a O'Higgins y del debut de Boca en el torneo Clausura ante Riestra.

El delantero había logrado regresar a la actividad en el triunfo sobre Sarmiento por la Copa Argentina, partido que marcó el inicio del segundo ciclo de Arruabarrena al frente del equipo. Sin embargo, esa vuelta quedó rápidamente interrumpida por los problemas físicos y durante la última semana solo pudo realizar trabajos diferenciados.

Aunque no estaba previsto que fuera titular, Palacios aparecía como una variante ofensiva para el segundo tiempo. La idea del entrenador era contar con él como alternativa detrás de Miguel Merentiel y Sebastián Villa, quienes se perfilan para integrar el once inicial.

Su baja obliga a Boca a reconfigurar el banco de suplentes y reduce las opciones para modificar el ataque durante el desarrollo del partido.

Ante este panorama, Arruabarrena recupera a Milton Giménez, quien volvió a integrar la lista de convocados tras superar sus inconvenientes físicos. Además, el entrenador cuenta con otras alternativas ofensivas como Alan Velasco, Leonel Flores y Ángel Romero.

Las reiteradas complicaciones físicas de Palacios y la escasez de variantes en ataque también explican por qué Boca continúa activo en el mercado de pases. La dirigencia mantiene negociaciones por Lucas Passerini, delantero de Belgrano, y analiza otras opciones para reforzar el plantel antes del cierre del libro de pases.

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