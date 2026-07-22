Tucumán Central busca cerrar la fase inicial con una sonrisa para encarar la Reválida

Con la clasificación a la Zona Reválida ya confirmada, el conjunto dirigido por Walter Arrieta buscará cerrar esta etapa con una victoria que le permita llegar fortalecido a la instancia en la que tendrá como principal objetivo mantener la categoría. El lunes, en el Consejo Federal de AFA, se dará a conocer el fixture y los rivales que tendrá Tucumán Central en la próxima fase.