Tucumán Central busca cerrar la fase inicial con una sonrisa para encarar la Reválida
Con la permanencia en el horizonte como gran objetivo, el "Rojo" de Villa Alem recibe a Sarmiento de La Banda este domingo en cancha de Central Norte. El equipo de Walter Arrieta quiere llegar a los 19 puntos y tomar impulso antes del sorteo del fixture.
Resumen para apurados
- Tucumán Central recibe este domingo a Sarmiento de La Banda en cancha de Central Norte por el Federal A, buscando ganar para llegar fortalecido a la Zona Reválida.
- El DT Walter Arrieta debió reestructurar el equipo tras sufrir bajas económicas. El Rojo busca alcanzar 19 puntos para cerrar bien la primera etapa como local.
- Este lunes el Consejo Federal definirá el fixture de la Reválida, etapa donde la regularidad y el acumulado de puntos serán decisivos para no descender del Federal A.
Tucumán Central ya piensa en el último compromiso de la fase inicial del Torneo Federal A. El domingo desde las 16, el “Rojo” de Villa Alem recibirá a Sarmiento de La Banda, uno de los equipos que logró la clasificación a la Zona Campeonato, en la cancha de Central Norte. El encuentro será dirigido por Lucas Rodríguez, de Río Tercero.
Con la clasificación a la Zona Reválida ya confirmada, el conjunto dirigido por Walter Arrieta buscará cerrar esta etapa con una victoria que le permita llegar fortalecido a la instancia en la que tendrá como principal objetivo mantener la categoría. El lunes, en el Consejo Federal de AFA, se dará a conocer el fixture y los rivales que tendrá Tucumán Central en la próxima fase.
Sumar será fundamental. En el club saben que todos los puntos tendrán importancia en una pelea que será partido a partido. El ideal es alcanzar los 19 puntos y terminar la primera parte del campeonato con una alegría como local, una condición en la que el equipo mostró fortaleza: consiguió cinco triunfos, un empate y sufrió una sola derrota, justamente la última presentación ante Sol de América.
En la previa del encuentro, Walter Arrieta continúa buscando consolidar una formación, en un plantel que sufrió varias bajas por motivos económicos. Esa situación obligó al entrenador a realizar modificaciones y acelerar la búsqueda de un equipo competitivo para afrontar la etapa decisiva del campeonato.
De acuerdo a lo trabajado durante la semana, el probable equipo para enfrentar a Sarmiento de La Banda sería: Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Matías Smith, César Abregú, Lucas Sánchez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Felipe Estrada.
Con esa formación, el “Rojo” intentará despedir la fase inicial con tres puntos que le permitan recuperar confianza y encarar la Zona Reválida con otra expectativa. Tucumán Central sabe que comienza un nuevo torneo, en el que la regularidad y la capacidad de sumar serán las claves para cumplir el objetivo de permanecer en el Federal A.