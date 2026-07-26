Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

El premio a esta campaña será una semifinal de alto voltaje frente a Talleres, otro de los equipos que mostró regularidad durante el certamen y que buscará instalarse en la final. Del otro lado del cuadro estarán Social y Deportivo Graneros, gran candidato al título, y Estación Experimental, un rival de mucho cuidado. Para Concepción FC, esta clasificación tiene sabor a revancha: el club viene de ser subcampeón en el Anual 2025, y en la “Perla del Sur” ya se ilusionan con superar lo logrado la temporada pasada.