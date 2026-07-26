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Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

Con un golazo de tiro libre del defensor Tomás Romero y el sello de Matías Barboza, el "Cuervo" derrotó 2-0 a su rival en el estadio de Deportivo Aguilares. El equipo de Mario Suárez chocará contra Talleres por el pase a la gran final.

A SEMIS. El Cuervo superó a Ñuñorco y celebró junto a la gran cantidad de gente que llegó hasta Aguilares para acompañarlo.
A SEMIS. El "Cuervo" superó a Ñuñorco y celebró junto a la gran cantidad de gente que llegó hasta Aguilares para acompañarlo. Gentileza Alberto Gramajo
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Concepción FC venció 2-0 a Ñuñorco en el estadio de Deportivo Aguilares y clasificó a las semifinales del torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol.
  • Con goles de Tomás Romero y Matías Barboza, el equipo de Mario Suárez dominó el partido. El club busca revancha tras haber sido subcampeón en el torneo Anual 2025.
  • Concepción FC enfrentará a Talleres por el pase a la final, manteniendo la ilusión de lograr el título regional frente a rivales como Graneros y Estación Experimental.
Resumen generado con IA

Concepción FC atraviesa un presente que invita a soñar. Bajo la conducción de Mario Suárez, superó a Ñuñorco por 2 a 0, resultado que le permitió clasificarse a las semifinales del torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol.

El encuentro, disputado en el estadio de Deportivo Aguilares ante un muy buen marco de público, tuvo todos los condimentos de una instancia decisiva. El “Cuervo” fue el que mostró mayor efectividad y terminó justificando una victoria que lo mantiene en un momento inmejorable.

El partido se abrió gracias a una acción que quedará entre las mejores del torneo. El defensor Tomás Romero sorprendió con un verdadero golazo de tiro libre para romper la paridad y desatar el festejo de la numerosa parcialidad. Cuando el conjunto de Monteros buscaba adelantar sus líneas para igualar el marcador, aparecieron los espacios y Concepción FC los aprovechó. El volante Matías Barboza selló el 2 a 0.

El premio a esta campaña será una semifinal de alto voltaje frente a Talleres, otro de los equipos que mostró regularidad durante el certamen y que buscará instalarse en la final. Del otro lado del cuadro estarán Social y Deportivo Graneros, gran candidato al título, y Estación Experimental, un rival de mucho cuidado. Para Concepción FC, esta clasificación tiene sabor a revancha: el club viene de ser subcampeón en el Anual 2025, y en la “Perla del Sur” ya se ilusionan con superar lo logrado la temporada pasada.

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