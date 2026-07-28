Las dos obras que prometen reducir los cortes de luz y ampliar el suministro en Tucumán
Resumen para apurados
- Tucumán avanza hoy en dos obras eléctricas lideradas por el secretario Martín Viola para reducir los cortes de luz y garantizar el suministro energético provincial.
- Tras destrabar demoras administrativas con Nación, la Provincia aseguró fondos para la doble terna Bracho-Villa Quinteros y la fase final del transformador Alto Verde.
- Los proyectos duplicarán la capacidad de transporte eléctrico, beneficiarán a 175.000 vecinos del sur e impulsarán el desarrollo industrial en los próximos dos años.
La Provincia avanza con dos de las obras energéticas más importantes para el fortalecimiento del sistema eléctrico de Tucumán. Se trata de la construcción de la doble terna Bracho-Villa Quinteros y la puesta en funcionamiento del transformador de Alto Verde, proyectos que, según el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, cuentan con financiamiento asegurado y tendrán un impacto directo tanto en los usuarios residenciales como en el sector productivo.
El funcionario explicó en diálogo con LA GACETA que la doble terna, una de las pocas obras de infraestructura energética que la Nación mantiene en ejecución, logró superar una demora administrativa de cinco meses gracias a las gestiones del Gobierno provincial. "Gracias a la decisión política de Osvaldo Jaldo y al diálogo institucional que se mantiene con Nación, los fondos están asegurados para que la obra continúe", afirmó.
Viola precisó que esta semana llegará a Tucumán el responsable técnico de la unión transitoria de empresas encargada de los trabajos para supervisar las tareas de movimiento de suelo y nivelación en la zona de Villa Quinteros y Leales, con el objetivo de evitar problemas de inundabilidad.
El funcionario aclaró que el escaso avance visible de la obra responde a que la etapa inicial contemplaba principalmente estudios de ingeniería, permisos administrativos y preparación del terreno.
"Seguramente en unos 30 días vamos a hacer una visita con el gobernador y ya se podrá observar el avance concreto de la doble terna", anticipó. El plazo total de ejecución es de 24 meses.
Mayor capacidad y menos riesgo de cortes
Viola explicó que la doble terna permitirá duplicar la capacidad de transporte eléctrico de la provincia y dotará al sistema de una mayor confiabilidad.
"La obra robustecerá el sistema eléctrico de Tucumán. En caso de un corte o una interrupción del servicio, permitirá mantener el suministro para los vecinos de la capital, Tafí Viejo y Yerba Buena", sostuvo.
Según indicó, el proyecto representa una mejora estratégica para garantizar la continuidad del servicio frente a contingencias.
El transformador de Alto Verde, próximo a entrar en funcionamiento
En paralelo, el secretario confirmó que el transformador de Alto Verde atraviesa su etapa final de instalación. "Se están colocando los equipos auxiliares y estimamos que en aproximadamente 30 días estará funcionando plenamente", señaló.
Esta obra incrementará la disponibilidad de energía en el sur de Tucumán y beneficiará de manera directa a unos 175.000 habitantes, además de mejorar el abastecimiento para las industrias radicadas en esa región. "Significa una mayor dotación de energía para todo el sur de la provincia y también un fuerte impacto para el desarrollo industrial", destacó.
Respaldo a la convocatoria electoral
Durante la entrevista, Viola también se refirió a la convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, oficializada por Jaldo. El funcionario rechazó las críticas de la oposición y sostuvo que el llamado se ajusta plenamente a la normativa vigente.
"Las reglas electorales no las fija el gobernador; las establece la Legislatura. El Poder Ejecutivo simplemente convoca mediante un decreto, tal como ocurrió en 2019 y 2023", afirmó.
Además, remarcó que existen antecedentes judiciales que respaldan la facultad del gobernador para fijar la fecha de los comicios y negó que se haya modificado el calendario electoral.
Críticas a La Libertad Avanza
Viola también cuestionó los cuestionamientos realizados por dirigentes de La Libertad Avanza al decreto de convocatoria.
"Primero mienten cuando dicen que el gobernador impone las reglas de juego. También sostienen que se violan los plazos constitucionales, cuando esas disposiciones fueron declaradas nulas por la Justicia hace años", afirmó.
El secretario consideró que, en lugar de centrar el debate en cuestionamientos legales, la oposición debería presentar propuestas para la provincia.
"En lugar de instalar un relato o sacar ventaja mintiéndole a la gente, tienen que traer soluciones concretas para Tucumán. Después será el electorado el que decida", concluyó.