Las dos obras que prometen reducir los cortes de luz y ampliar el suministro en Tucumán

La Provincia avanza con dos de las obras energéticas más importantes para el fortalecimiento del sistema eléctrico de Tucumán. Se trata de la construcción de la doble terna Bracho-Villa Quinteros y la puesta en funcionamiento del transformador de Alto Verde, proyectos que, según el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, cuentan con financiamiento asegurado y tendrán un impacto directo tanto en los usuarios residenciales como en el sector productivo.