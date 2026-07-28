Anses: quiénes cobran este 29 de julio de 2026

Resumen para apurados
- La Anses abonará este 29 de julio de 2026 en Argentina las jubilaciones superiores a la mínima y diversas asignaciones según la terminación del DNI de los beneficiarios.
- La jornada incluye un aumento del 2,15% por movilidad y un refuerzo de $70.000 para haberes mínimos. El cobro se organiza mediante el último número del DNI para evitar demoras.
- El cumplimiento del esquema busca garantizar la previsibilidad económica de los beneficiarios y completar la liquidación de las prestaciones correspondientes al mes de julio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará este miércoles 29 de julio de 2026 el cronograma de pagos correspondiente al séptimo mes del año, con depósitos destinados a distintos grupos de beneficiarios.
Durante esta jornada percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran arriba del haber mínimo y otras prestaciones.
Los pagos se realizan con la actualización del 2,15% establecida por la fórmula de movilidad vigente. A su vez, quienes perciben la jubilación mínima y los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas reciben un refuerzo extraordinario de $70.000, que complementa los haberes del mes.
Pagos de Anses del miércoles 29 de julio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos concluidos en 8 y 9
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.
Anses recuerda que las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Antes de acercarse al banco o al punto de pago, es recomendable verificar el cronograma correspondiente para evitar demoras.