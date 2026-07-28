SociedadActualidad

Anses: quiénes cobran este 29 de julio de 2026

Pagos para jubilados, asignaciones y otras prestaciones.

Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses.
Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses. (Imagen Web)
28 Julio 2026

Resumen para apurados

  • La Anses abonará este 29 de julio de 2026 en Argentina las jubilaciones superiores a la mínima y diversas asignaciones según la terminación del DNI de los beneficiarios.
  • La jornada incluye un aumento del 2,15% por movilidad y un refuerzo de $70.000 para haberes mínimos. El cobro se organiza mediante el último número del DNI para evitar demoras.
  • El cumplimiento del esquema busca garantizar la previsibilidad económica de los beneficiarios y completar la liquidación de las prestaciones correspondientes al mes de julio.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará este miércoles 29 de julio de 2026 el cronograma de pagos correspondiente al séptimo mes del año, con depósitos destinados a distintos grupos de beneficiarios.

Durante esta jornada percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran arriba del haber mínimo y otras prestaciones.

Los pagos se realizan con la actualización del 2,15% establecida por la fórmula de movilidad vigente. A su vez, quienes perciben la jubilación mínima y los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas reciben un refuerzo extraordinario de $70.000, que complementa los haberes del mes.

Pagos de Anses del miércoles 29 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Anses recuerda que las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Antes de acercarse al banco o al punto de pago, es recomendable verificar el cronograma correspondiente para evitar demoras.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anses activa el pago de hasta $363.000 para desempleados: quiénes cobran desde este 22 de julio

Anses activa el pago de hasta $363.000 para desempleados: quiénes cobran desde este 22 de julio

Anses: quiénes cobran este lunes 27 de julio de 2026

Anses: quiénes cobran este lunes 27 de julio de 2026

Anses quiénes cobran este viernes 24 de julio de 2026

Anses quiénes cobran este viernes 24 de julio de 2026

Anses: el cronograma de pagos de la última semana de julio para jubilaciones superiores a la mínima y desempleo

Anses: el cronograma de pagos de la última semana de julio para jubilaciones superiores a la mínima y desempleo

Cambia para siempre la forma de almacenar información en tu cuenta de Google: el espacio ahora podría llenarse más rápido

Cambia para siempre la forma de almacenar información en tu cuenta de Google: el espacio ahora podría llenarse más rápido

Lo más popular
Dónde estudiar programación a distancia desde Tucumán: opciones con título oficial
1

Dónde estudiar programación a distancia desde Tucumán: opciones con título oficial

Lanzan TucuLab: el programa gratuito de formación e inserción laboral para jóvenes tucumanos
2

Lanzan TucuLab: el programa gratuito de formación e inserción laboral para jóvenes tucumanos

Más tomates en menos espacio: el hallazgo argentino que podría mejorar los cultivos
3

Más tomates en menos espacio: el hallazgo argentino que podría mejorar los cultivos

“Hubo un momento antiargentino”: Alberto Rojo reflexionó sobre la supuesta campaña contra el país
4

“Hubo un momento antiargentino”: Alberto Rojo reflexionó sobre la supuesta campaña contra el país

De Tucumán a Ecuador: el entrenador que persigue el sueño de conquistar el básquet internacional
5

De Tucumán a Ecuador: el entrenador que persigue el sueño de conquistar el básquet internacional

Ranking notas premium
Qué dice el decreto de Jaldo que convoca a las elecciones el 9 de mayo
1

Qué dice el decreto de Jaldo que convoca a las elecciones el 9 de mayo

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral
2

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”
3

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

“Hubo un momento antiargentino”: Alberto Rojo reflexionó sobre la supuesta campaña contra el país
4

“Hubo un momento antiargentino”: Alberto Rojo reflexionó sobre la supuesta campaña contra el país

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
5

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Más Noticias
Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

Otra ola de calor eleva el riesgo de fuego en Europa

Otra ola de calor eleva el riesgo de fuego en Europa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Otra forma de ludopatía: apostar al futuro

Otra forma de ludopatía: apostar al futuro

Lorenzo Ferro inaugura el festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: qué películas participan

Lorenzo Ferro inaugura el festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: qué películas participan

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Comentarios