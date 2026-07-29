Boca podría dejar la Bombonera para recibir a Estudiantes por el mal estado del campo de juego

Boca atraviesa días de definiciones tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el plantel se prepara para afrontar la revancha frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, la dirigencia analiza una situación inesperada: la posibilidad de trasladar el próximo partido frente a Estudiantes de La Plata a otro estadio debido al delicado estado del campo de juego de la Bombonera.