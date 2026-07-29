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Boca podría dejar la Bombonera para recibir a Estudiantes por el mal estado del campo de juego

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analiza mudar el partido del próximo miércoles debido al deterioro del césped de la Bombonera. Mientras tanto, el plantel prepara la revancha ante O'Higgins por la Copa Sudamericana y sigue atento al mercado de pases.

La Bombonera.
La Bombonera.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de Boca analiza mudar el partido del próximo miércoles ante Estudiantes a otro estadio debido al mal estado del césped en La Bombonera.
  • El césped se deterioró por maquinaria pesada usada en el receso. El club ya tiene un antecedente reciente: en febrero de 2024 jugó en el Nuevo Gasómetro por el mismo motivo.
  • La dirigencia definirá la mudanza en breve para el Torneo Clausura, mientras el equipo se enfoca en la Copa Sudamericana y el Consejo busca cerrar nuevos refuerzos.
Resumen generado con IA

Boca atraviesa días de definiciones tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el plantel se prepara para afrontar la revancha frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, la dirigencia analiza una situación inesperada: la posibilidad de trasladar el próximo partido frente a Estudiantes de La Plata a otro estadio debido al delicado estado del campo de juego de la Bombonera.

El deterioro del césped quedó en evidencia durante el encuentro de ida frente al conjunto chileno. En varios sectores de la cancha se observaron pozos y desniveles que complicaron el juego, especialmente los pases al ras del piso.

Las autoridades del club consideran que el terreno necesita más tiempo de recuperación y deberán tomar una decisión en los próximos días, ya que el encuentro correspondiente al Torneo Clausura está cada vez más cerca.

Las causas del problema y las novedades del plantel

El mal estado del campo responde a los trabajos de mantenimiento realizados durante el receso por el Mundial 2026. En ese período se utilizaron maquinarias pesadas antes de la resiembra y el proceso de recuperación del césped no evolucionó como esperaba el club.

La zona más comprometida se encuentra junto a los bancos de suplentes y los palcos, un sector que recibe menos luz solar y requiere un tratamiento especial. Incluso puede apreciarse una diferencia de color respecto del resto del terreno.

Aunque todavía no hay una decisión oficial, Boca ya cuenta con un antecedente reciente: en febrero de 2024 tuvo que mudar un partido al Nuevo Gasómetro por un problema similar con el césped de la Bombonera.

En paralelo, el equipo de Arruabarrena prepara el viaje a Chile con el objetivo de asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador analiza realizar modificaciones en la formación, con la posible inclusión de Leandro Paredes y Lozano dentro de un esquema renovado.

En cuanto al parte médico, continúa la preocupación por la situación de Adam Bareiro, quien podría ser sometido a una intervención quirúrgica, mientras que Marcelo Saracchi recibió una oferta proveniente de la Major League Soccer (MLS) y su futuro permanece abierto.

Además, el Consejo de Fútbol continúa negociando por el delantero Lucas Passerini. Sin embargo, Belgrano le puso un plazo a las conversaciones y su presidente, Luis Artime, advirtió que dejarán de escuchar ofertas en las próximas horas. Ante ese escenario, Boca mantiene como alternativa al atacante Nicolás "Uvita" Fernández, otro de los nombres que aparecen en carpeta para reforzar el plantel.

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