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Mastantuono quiere regresar a River: ¿cuál es la postura del Real Madrid?

El extremo desea regresar al "Millonario" para tener continuidad y volver a jugar en el Monumental. Sin embargo, el "Merengue" mantiene una postura firme y no está dispuesto a ceder al juvenil argentino.

Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid.
Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Mastantuono expresó su deseo de volver a River Plate tras pocas semanas en el Real Madrid para sumar minutos, pero el club español rechazó cederlo a Argentina.
  • Tras dar el salto a Europa desde el club de Núñez, el juvenil busca recuperar protagonismo. La dirigencia madrileña prefiere mantenerlo en el fútbol europeo de máxima exigencia.
  • El Real Madrid planea cederlo a un club europeo competitivo para seguir su desarrollo, replicando proyectos recientes aplicados con otros juveniles como Endrick y Nico Paz.
Resumen generado con IA

Franco Mastantuono atraviesa un momento de incertidumbre en Europa. A pocas semanas de haber iniciado su etapa en el Real Madrid, el joven mediocampista argentino ya manifestó su deseo de regresar a River, club en el que explotó futbolísticamente y desde el que dio el salto al fútbol europeo.

La intención del juvenil es volver a vestir la camiseta del "Millonario", sumar minutos y recuperar el protagonismo que tenía antes de emigrar. Incluso, según trascendió, uno de sus grandes anhelos es regresar al estadio Monumental para reencontrarse con los hinchas y volver a convertir goles con la banda roja.

Sin embargo, la postura del conjunto español es completamente diferente y, por el momento, la posibilidad de un regreso aparece muy lejana.

El Real Madrid no quiere que Mastantuono vuelva a River

Desde la dirigencia del Real Madrid consideran que el desarrollo de Mastantuono debe continuar en Europa y no contemplan un préstamo al fútbol argentino. El club entiende que el volante necesita crecer en un contexto de máxima exigencia, enfrentando a rivales de primer nivel y adaptándose al ritmo del fútbol europeo.

La idea de la institución madrileña es seguir de cerca su evolución y garantizar que sume experiencia en ligas competitivas. En ese sentido, la estrategia apunta a replicar modelos recientes con otros jóvenes talentos del club.

Entre los ejemplos aparecen Endrick, quien continúa su proceso de crecimiento en el Olympique de Marsella, y Nico Paz, que encontró continuidad en el Como de Italia. Ambos casos son utilizados como referencia para el plan que el Real Madrid proyecta con Mastantuono.

Por ahora, el regreso del juvenil al fútbol argentino parece estar más cerca de ser un deseo que una realidad. River mantiene la ilusión, Mastantuono sueña con volver, pero la última palabra la tiene el club español, que no está dispuesto a cambiar el rumbo de su proyecto deportivo.

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