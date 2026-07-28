Entre elogios y cuestionamientos: Franco Mastantuono marcó en la goleada del Real Madrid
El argentino fue titular y convirtió en la victoria por 4-1 frente a Leganés en un amistoso de pretemporada. Mientras algunos medios cuestionaron su rendimiento, otros lo señalaron como uno de los futbolistas más peligrosos del equipo de José Mourinho.
Resumen para apurados
- Franco Mastantuono fue titular y anotó un gol en la victoria 4-1 del Real Madrid frente a Leganés en un amistoso de pretemporada disputado en Valdebebas.
- El argentino jugó los 90 minutos y fue de menor a mayor, provocando reacciones divididas en la prensa española entre críticas por su inicio y elogios por su nivel.
- Mastantuono busca afianzarse en el equipo de José Mourinho. Su próxima prueba para ganar un lugar en el plantel será el sábado ante la Fiorentina en Austria.
Franco Mastantuono volvió a sumar minutos con la camiseta del Real Madrid y dejó su sello en el segundo amistoso de pretemporada. El joven argentino fue titular en la victoria por 4-1 frente a Leganés, disputada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y anotó uno de los goles del conjunto dirigido por José Mourinho.
El ex River ocupó el extremo derecho en el esquema 4-2-3-1 diseñado por el entrenador portugués y permaneció los 90 minutos en cancha. Aunque su actuación fue de menor a mayor, logró redondear una buena presentación al convertir el tercer tanto del encuentro y seguir sumando puntos en la pelea por un lugar en el equipo.
Sin embargo, más allá del gol, su rendimiento generó opiniones muy diferentes entre los principales medios deportivos de España.
Elogios y críticas tras su actuación
Durante la primera mitad, Mastantuono tuvo dificultades para entrar en juego. En ese tramo del partido le costó encontrar espacios y conectar con sus compañeros, aunque en el complemento mostró una versión mucho más activa y terminó siendo determinante.
Su gol llegó luego de aprovechar un rebote dentro del área tras un remate del inglés Trent Alexander-Arnold. El argentino reaccionó rápidamente y definió para establecer el 3-1 parcial, antes del cuarto tanto del conjunto merengue.
La actuación del mediocampista fue analizada de manera dispar por la prensa española. En Mundo Deportivo consideraron que el nivel mostrado "no alcanza" para quedarse con el puesto de extremo derecho titular del Real Madrid.
Por su parte, Diario AS calificó su primer tiempo como "una pesadilla", al sostener que intentó participar en la generación de juego, aunque sin lograr concretar sus intervenciones con éxito.
En la vereda opuesta apareció Marca, que destacó al argentino como el futbolista que más peligro generó en el ataque del equipo de Mourinho. El periódico también valoró su intensidad durante el complemento y remarcó que estuvo muy "enchufado", especialmente en la jugada del gol.
El amistoso también dejó otros aspectos destacados para el Real Madrid. Federico Valverde volvió a tener minutos tras su participación en el Mundial 2026 y celebró su regreso con un gol. Además, el reciente fichaje Denzel Dumfries siguió las acciones desde la tribuna luego de superar la revisión médica y quedar a un paso de incorporarse a los entrenamientos.
Con una actuación que dejó sensaciones encontradas, pero también un nuevo gol en su cuenta personal, Mastantuono continuará buscando consolidarse en uno de los planteles más competitivos del mundo. Su próxima oportunidad llegará el sábado, cuando el Real Madrid dispute un nuevo amistoso de preparación frente a Fiorentina en Austria.