Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica

La acción fue uno de los argumentos principales que utilizaron los especialistas para incluirlo entre los pilotos más destacados del fin de semana. Desde la Fórmula 1 explicaron la decisión con un breve análisis: “Un gran inicio de Franco Colapinto vio al piloto argentino liderar la carga de Alpine en el Gran Premio de Bélgica, logrando en un momento un impresionante rebase tanto sobre Pierre Gasly como sobre Lawson para colocarse dentro de los puntos con un décimo lugar final”.