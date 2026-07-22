Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica
El piloto argentino de Alpine fue ubicado en el octavo puesto de los Power Rankings del Gran Premio de Bélgica, la clasificación que elabora un panel de especialistas para valorar el rendimiento individual de cada piloto sin tener en cuenta el potencial de los autos.
Resumen para apurados
- Tras el GP de Bélgica, el piloto argentino Franco Colapinto fue ubicado en el octavo puesto del Power Ranking de la F1 por su destacada maniobra y desempeño en pista.
- Colapinto finalizó décimo tras un doble sobrepaso a Gasly y Lawson, logrando sumar un punto clave para Alpine mientras resistió la presión constante de su compañero.
- La distinción posiciona al argentino décimo en el ranking anual de la F1 y fortalece su imagen de cara al próximo Gran Premio de Hungría previo al receso veraniego.
Franco Colapinto volvió a recibir una distinción que trasciende el resultado final de la carrera. El piloto argentino de Alpine fue ubicado en el octavo puesto de los Power Rankings del Gran Premio de Bélgica, la clasificación semanal que confecciona un panel de cinco especialistas de la Fórmula 1 para valorar el rendimiento individual de cada piloto, sin tener en cuenta el potencial del auto que conduce.
La elección premia una actuación que dejó varias señales positivas en Spa-Francorchamps. Aunque cruzó la meta en la décima posición y sumó un punto para Alpine, el argentino fue destacado por la calidad de su conducción y, especialmente, por una maniobra de sobrepaso que pasó prácticamente inadvertida para la transmisión oficial, pero que no escapó al análisis de los jueces.
Desde la largada, Colapinto mostró agresividad y decisión. Con una buena reacción, superó por el sector externo a su compañero Pierre Gasly y comenzó a ganar posiciones en un circuito donde adelantar nunca resulta sencillo. Sin embargo, el momento que terminó inclinando la balanza a su favor llegó cuando restaban 15 vueltas para el final.
En ese momento marchaba 12°, detrás de Gasly y de Liam Lawson. El francés intentó superar al piloto neozelandés al llegar a la recta Kemmel y ambos quedaron emparejados. Colapinto leyó la situación con rapidez, detectó el espacio libre por el sector interno y aprovechó la mayor velocidad de salida para dejar atrás a los dos en una sola maniobra. En cuestión de segundos pasó del 12° al 10° puesto, la posición que finalmente conservaría hasta la bandera a cuadros.
La acción fue uno de los argumentos principales que utilizaron los especialistas para incluirlo entre los pilotos más destacados del fin de semana. Desde la Fórmula 1 explicaron la decisión con un breve análisis: “Un gran inicio de Franco Colapinto vio al piloto argentino liderar la carga de Alpine en el Gran Premio de Bélgica, logrando en un momento un impresionante rebase tanto sobre Pierre Gasly como sobre Lawson para colocarse dentro de los puntos con un décimo lugar final”.
Después de ese adelantamiento, el desafío cambió. Gasly permaneció durante varias vueltas dentro del rango del DRS y presionó constantemente a su compañero. Colapinto respondió con una conducción sin errores, defendiendo cada frenada y cada aceleración hasta asegurar el décimo puesto, un resultado que permitió a Alpine mantenerse igualado con Racing Bulls en el quinto lugar del Campeonato de Constructores, ambos con 61 puntos.
Los Power Rankings son una de las evaluaciones más valoradas dentro del ambiente de la Fórmula 1 porque buscan medir exclusivamente el desempeño del piloto. Un panel de cinco expertos califica a cada corredor con una nota del 1 al 10, dejando de lado las diferencias de rendimiento entre los autos. Luego se promedian esas puntuaciones para elaborar el ranking semanal y una tabla acumulada de toda la temporada.
El listado del Gran Premio de Bélgica fue encabezado por Kimi Antonelli, quien firmó un fin de semana perfecto con la pole position y una sólida victoria con Mercedes. Charles Leclerc terminó segundo en la valoración tras su actuación con Ferrari, mientras que Max Verstappen completó el podio. Más atrás quedaron Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Isack Hadjar y Lando Norris, antes de la aparición de Colapinto en el octavo lugar. Gabriel Bortoleto fue noveno y la décima posición quedó compartida entre Pierre Gasly, Liam Lawson y Nico Hülkenberg.
El reconocimiento también tuvo impacto en la clasificación anual. Con un promedio de 7,1 puntos, Colapinto ocupa el décimo puesto de la temporada entre todos los pilotos evaluados, una muestra de la regularidad que consiguió durante el campeonato más allá de las limitaciones que por momentos mostró el Alpine.
Ahora el argentino buscará extender ese buen momento este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, en el Hungaroring. La carrera marcará el cierre de la primera parte de la temporada antes del receso del verano europeo y representará una nueva oportunidad para confirmar que su crecimiento ya no es una actuación aislada, sino una tendencia cada vez más reconocida dentro del paddock.