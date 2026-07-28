Franco Colapinto lideró los test de Pirelli en Hungría y se volvió viral por una divertida broma

Mientras la mayoría de los pilotos de la Fórmula 1 ya disfruta del receso de mitad de temporada, Franco Colapinto sigue trabajando. El argentino fue uno de los protagonistas de los test de neumáticos organizados por Pirelli en el circuito de Hungaroring, donde no solo marcó el mejor tiempo de la jornada, sino que también se robó las miradas por el humor con el que vivió la exigente jornada.