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Franco Colapinto lideró los test de Pirelli en Hungría y se volvió viral por una divertida broma

El piloto argentino lideró la jornada de pruebas de neumáticos en el circuito de Hungaroring con Alpine. Además de marcar el mejor tiempo, protagonizó un divertido intercambio con su equipo en las redes sociales mientras espera el inicio del receso de la Fórmula 1.

Colapinto probó los neumáticos para la temporada 2027.
Colapinto probó los neumáticos para la temporada 2027.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto lideró los test de neumáticos de Pirelli en Hungría para desarrollar las gomas de 2027, marcando el mejor tiempo antes del receso de la Fórmula 1.
  • El piloto argentino completó 128 vueltas al circuito Hungaroring con un auto Alpine y se volvió viral tras bromear en redes sociales sobre la postergación de sus vacaciones.
  • Tras finalizar los ensayos, Colapinto iniciará su descanso antes del regreso de la F1 el 21 de agosto en los Países Bajos, donde Alpine presentará mejoras técnicas.
Resumen generado con IA

Mientras la mayoría de los pilotos de la Fórmula 1 ya disfruta del receso de mitad de temporada, Franco Colapinto sigue trabajando. El argentino fue uno de los protagonistas de los test de neumáticos organizados por Pirelli en el circuito de Hungaroring, donde no solo marcó el mejor tiempo de la jornada, sino que también se robó las miradas por el humor con el que vivió la exigente jornada.

Al volante de un Alpine, Colapinto registró una vuelta de 1:20.371, el mejor cronómetro del día, superando a Gabriel Bortoleto, de Audi, y a Jak Crawford, de Williams.

Las pruebas tuvieron como objetivo desarrollar los neumáticos que Pirelli utilizará en la temporada 2027 de la Fórmula 1. En ese contexto, el piloto argentino completó un intenso programa de trabajo con un total de 128 vueltas al trazado húngaro, apenas dos días después de haber disputado allí el Gran Premio en el que finalizó 15°.

El divertido cruce con su equipo por las vacaciones

Más allá del trabajo en pista, Colapinto volvió a demostrar el carisma que lo caracteriza fuera del auto. A través de sus redes sociales compartió varias publicaciones en tono de broma por ser uno de los pocos pilotos que todavía no pudo comenzar sus vacaciones.

Mientras varios de sus colegas mostraban imágenes descansando en playas, navegando en barcos o realizando paseos en bicicleta, el argentino ironizó sobre su rutina. Incluso comentó con humor que había tenido que levantarse a las 7 de la mañana para afrontar otra jornada de "vueltas, vueltas y vueltas".

Franco Colapinto lideró los test de Pirelli en Hungría y se volvió viral por una divertida broma

Las bromas no terminaron ahí. Sus propios mecánicos decidieron seguirle el juego y colocaron en el monitor donde habitualmente analiza la telemetría una imagen de una playa del Caribe, simulando que ya estaba disfrutando del descanso. El gesto provocó la sonrisa del piloto y rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

A pesar del tono distendido, la jornada fue muy productiva desde el punto de vista deportivo. Colapinto lideró la tabla de tiempos y acumuló una valiosa cantidad de kilómetros para colaborar con el desarrollo de los futuros neumáticos de la categoría.

Antes de iniciar oficialmente sus vacaciones, el piloto argentino todavía deberá completar un día más de ensayos en Hungría. Recién después podrá disfrutar del descanso previo al regreso de la actividad oficial.

La Fórmula 1 volverá a la acción el próximo 21 de agosto con las primeras prácticas del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Allí, además, Alpine espera presentar un paquete de mejoras técnicas para su monoplaza, con el objetivo de darle a Colapinto una herramienta más competitiva para la segunda parte de la temporada.

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