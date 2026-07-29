Acusaron a cinco policías de quedarse con $1,5 millones durante un allanamiento

Resumen para apurados
- La Fiscalía imputó a cinco policías de Banda del Río Salí por sustraer $1,5 millones y falsificar un acta durante un allanamiento el pasado 28 de diciembre en Tucumán.
- Durante un procedimiento por un robo simple, los efectivos hallaron el efectivo y omitieron registrarlo en el informe oficial, declarando falsamente un resultado negativo.
- La Justicia dispuso medidas cautelares leves contra los agentes mientras avanza la investigación penal preparatoria, fijada en un plazo de seis meses por el caso.
Cinco policías de la comisaría de Banda del Río Salí fueron imputados por la presunta sustracción de $1,5 millones durante un allanamiento realizado a fines del año pasado. La Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) les atribuyó los delitos de peculado y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real y en calidad de coautores, según fuentes judiciales.
La acusación fue formulada durante una audiencia por la unidad fiscal que conduce Mariana Rivadeneira. Allí, el auxiliar Federico Lizarraga requirió que los imputados permanezcan sujetos a medidas de menor intensidad durante los seis meses previstos para la investigación penal preparatoria, planteo que fue aceptado por la jueza interviniente.
Acusación
Según la imputación, el hecho ocurrió el 28 de diciembre del año pasado, alrededor de las 17.20, cuando los policías ejecutaban una orden de allanamiento dispuesta por un juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital (CJC). El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en las calles Balcarce y Jaime Freyre, en Banda del Río Salí, en el marco de una causa por robo simple.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el allanamiento los efectivos encontraron aproximadamente $1,5 millones pertenecientes a los moradores. En razón de las funciones que desempeñaban, estaban obligados a dejar constancia del hallazgo en un acta y a poner el dinero a disposición de la autoridad judicial.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los acusados, actuando de común acuerdo y abusando de sus funciones, sustrajeron el dinero sin secuestrarlo formalmente ni entregarlo a la Justicia. Además, con el fin de ocultar esa conducta, habrían omitido consignar el hallazgo del efectivo en el acta del procedimiento, dejando asentado un resultado negativo que, según la acusación, no se correspondía con lo ocurrido durante la diligencia.
Por estos hechos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de peculado y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real y en calidad de coautores.
Al resolver el planteo, la jueza a cargo destacó la gravedad de los delitos investigados e hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso medidas de menor intensidad para los cinco imputados por el plazo que dure la investigación penal preparatoria.