Acusaron a cinco policías de quedarse con $1,5 millones durante un allanamiento

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los acusados, actuando de común acuerdo y abusando de sus funciones, sustrajeron el dinero sin secuestrarlo formalmente ni entregarlo a la Justicia. Además, con el fin de ocultar esa conducta, habrían omitido consignar el hallazgo del efectivo en el acta del procedimiento, dejando asentado un resultado negativo que, según la acusación, no se correspondía con lo ocurrido durante la diligencia.